Рада одобрила решение об объединении ПФУ и ФССУ — Finance.ua

Рада одобрила решение об объединении ПФУ и ФССУ Сегодня 19:27 — Казна и Политика

Рада одобрила решение об объединении ПФУ и ФССУ

Сегодня Верховная Рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий присоединение Фонда социального страхования Украины к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Для чего это нужно

Это позволяет уменьшить расходы по администрированию страховых средств, направив высвободившиеся средства на обеспечение страховых выплат.

Также это расширяет возможности контроля за целевым использованием средств социального страхования, позволит обеспечить своевременное выполнение обязательств по страховым выплатам, в частности, в случае временной потери трудоспособности и несчастных случаев на производстве.

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Возможности информационной системы Пенсионного фонда уже позволили ввести электронный больничный. Последующая цифровизация процессов сократит сроки прохождения средств и позволит ускорить получение выплат и социальных услуг в системе социального страхования.

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