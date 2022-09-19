Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы — Finance.ua

Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы

Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после завершения военного положения года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе», — отметил он.

Шмыгаль поручил Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную Раду.

«Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя», — пояснил премьер.

По его словам, также чиновники обсудили создание единого социального реестра.

«Это вместе с введением накопительной пенсии реформа номер один для Минсоцполитики. Поэтому все заинтересованные министерства должны ускорить соответствующие наработки», — подытожил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ранее министр социальной политики Оксана Жолнович уже заявляла, что если в следующем году война завершится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему;

накопительная пенсионная система подразумевает отчисление средств в пенсионные фонды самими работниками (или их работодателями). В отличие от первого, солидарного уровня пенсионной системы, где отчисленные взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, накопленные средства второго уровня являются собственностью граждан;

Верховная Рада зарегистрировала проект закона о казначейском пенсионном плане. Так, добровольная накопительная система позволит гражданам производить дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость через Казначейство.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.