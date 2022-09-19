Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы — Finance.ua
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Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы

Казна и Политика
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Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы
Кабмин предложил перенести сроки введения пенсионной реформы
Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после завершения военного положения года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе», — отметил он.
Шмыгаль поручил Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную Раду.
«Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя», — пояснил премьер.
По его словам, также чиновники обсудили создание единого социального реестра.
«Это вместе с введением накопительной пенсии реформа номер один для Минсоцполитики. Поэтому все заинтересованные министерства должны ускорить соответствующие наработки», — подытожил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • ранее министр социальной политики Оксана Жолнович уже заявляла, что если в следующем году война завершится, то с 2024 года можно начинать запускать накопительную пенсионную систему;
  • накопительная пенсионная система подразумевает отчисление средств в пенсионные фонды самими работниками (или их работодателями). В отличие от первого, солидарного уровня пенсионной системы, где отчисленные взносы идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, накопленные средства второго уровня являются собственностью граждан;
  • Верховная Рада зарегистрировала проект закона о казначейском пенсионном плане. Так, добровольная накопительная система позволит гражданам производить дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость через Казначейство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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