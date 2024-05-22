Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности — Finance.ua

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Рада одобрила мораторий на банкротство критической инфраструктуры в госсобственности

Верховная Рада Украины приняла закон, который вводит мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры во время военного положения и на два года после его окончания.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада приняла (законопроект) № 8316 о моратории на банкротство объектов критической инфраструктуры, находящихся в государственной собственности во время военного положения + 2 года. „За“ в общей сложности только 227», — сообщил Железняк в Telegram.

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Согласно пояснительной записке к документу, предлагается установить, что споры (дела), предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности, и/или осуществление восстановления платежеспособности таких объектов или признание их банкротом, не будут подлежать судебному разбирательству в период действия военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены.

Напомним, за первый квартал 2024 года количество бизнесов, получивших судебные решения по банкротствам, составляет 192 случая . Наибольшее количество среди них — каждый третий банкрот — юридические лица, работающие в торговле и оказывающие услуги ремонта транспорта — 36,5%. Это касается как оптовой, так и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.

УНН По материалам:

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