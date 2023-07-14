Рада одобрила изменения в Таможенный кодекс, позволяющие уменьшить время прохождения таможни — Finance.ua

Рада одобрила изменения в Таможенный кодекс, позволяющие уменьшить время прохождения таможни Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Рада одобрила изменения в Таможенный кодекс, позволяющие уменьшить время прохождения таможни

Верховная Рада приняла изменения в Таможенный кодекс Украины, которые позволяют сократить время прохождения таможни пользователями NCTS и расширяют применение транзитных упрощений.

«13 июля Верховная Рада Украины поддержала проект Закона Украины „О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об использовании таможенных деклараций и электронной транзитной системы, предусмотренных Конвенцией о процедуре совместного транзита, для осуществления транзита на условиях настоящего Кодекса“ (регистр. № 9014−1)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменениями вводятся возможности осуществления внутреннего транзита товаров с использованием NCTS, по аналогии с транзитом Союзом (Union transit), предусмотренным Таможенным кодексом ЕС.

Кроме того, создана законодательная основа для приоритетного пропуска через границу товаров, помещенных под процедуру совместного транзита.

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Принятые изменения в Таможенный кодекс создают благоприятные условия для украинского бизнеса открывать декларации Т1 во внутренних таможнях, которые в сочетании с электронной очередью на границе разгрузят таможенные пункты пропуска и сократит время прохождения таможни пользователям NCTS.

Документом также предусмотрено: введение дополнительных транзитных упрощений — статус авторизованного грузоотправителя МДП и статус авторизованного грузополучателя МДП, приведение в соответствие с таможенным законодательством ЕС и положений Конвенции о процедуре совместного транзита требований по пломбированию всех транзитных перемещений или, в случае невозможности, оформление одной транзитной декларации на перемещаемые товары, которые будут перемещаться в одном транспортном средстве (контейнере или упаковке) от таможенного органа отправления в таможенный орган назначения.

Справка Finance.ua:

1 октября 2022 г. в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу.

«Таможенный безвиз» — это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений развития в Украине удобной и прозрачной таможни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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