Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива — Finance.ua

Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива Сегодня 10:33 — Технологии&Авто

Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива

Государству следует усиливать контроль за происхождением импортного горючего. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, таможенникам необходимо разрешить запрашивать дополнительные документы у трейдеров, чтобы убедиться в нероссийском происхождении горючего по подозрительным направлениям.

«Я поддерживаю расширение полномочий таможни по запросу документов. А еще я был бы не прочь, чтобы парочку умников подержали пару недель на колесах на таможне «до выяснения», — подчеркнул Куюн.

Эксперт возмутился поведением отдельных импортеров, «которые еще в мае клялись в готовности приложить все усилия для победы над российским топливом, начали выражать недовольство придирчивостью таможенников к их документации».

Ранее сообщалось, что в Украину продолжает попадать топливо российского происхождения. Поэтому сейчас речь идет о новом усилении контроля происхождения нефтепродуктов.

Напомним, с начала июля в Украине начало дорожать горючее.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.