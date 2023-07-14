Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива — Finance.ua

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Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива

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Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива
Таможенникам хотят разрешить контролировать поставки топлива
Государству следует усиливать контроль за происхождением импортного горючего. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По его словам, таможенникам необходимо разрешить запрашивать дополнительные документы у трейдеров, чтобы убедиться в нероссийском происхождении горючего по подозрительным направлениям.
«Я поддерживаю расширение полномочий таможни по запросу документов. А еще я был бы не прочь, чтобы парочку умников подержали пару недель на колесах на таможне «до выяснения», — подчеркнул Куюн.
Эксперт возмутился поведением отдельных импортеров, «которые еще в мае клялись в готовности приложить все усилия для победы над российским топливом, начали выражать недовольство придирчивостью таможенников к их документации».
Ранее сообщалось, что в Украину продолжает попадать топливо российского происхождения. Поэтому сейчас речь идет о новом усилении контроля происхождения нефтепродуктов.
Напомним, с начала июля в Украине начало дорожать горючее.
По материалам:
MMR
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