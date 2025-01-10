Рада обязала государственные компании возобновить публикацию финансовой отчетности — Finance.ua

Рада обязала государственные компании возобновить публикацию финансовой отчетности Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Рада обязала государственные компании возобновить публикацию финансовой отчетности

Верховная Рада обязала госпредприятия и государственные компании обнародовать финансовую отчетность за период военного положения.

Соответствующую поправку депутаты учли в принятом сегодня во втором чтении законопроекте № 6013, сообщается на сайте Верховной Рады.

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Согласно поправке, государственные предприятия, хозяйствующие общества, в уставном капитале которых более 50% принадлежат государству или другому хозяйствующему обществу, в уставном капитале которого более 50% принадлежат государству, должны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с соответствующими аудиторскими отчетами в полном объеме в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего закона за весь период необнародования отчетности.

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В то же время, от действия этой нормы на время военного положения освобождены государственные предприятия и компании в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения всем украинским компаниям разрешили не обнародовать отчетность на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Фінансовий клуб По материалам:

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