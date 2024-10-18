Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии — Finance.ua

Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии 18.10.2024, 16:13 — Казна и Политика

Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии

Кабинет Министров принял распоряжение «Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Стратегия определяет цели и основные задачи обеспечения формирования и раскрытия предприятиями Украины информации об устойчивом развитии на основе единых методологических основ, принятых в странах-членах Европейского Союза.

«Это важное условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС», — подчеркнули в министерстве.

Стратегией предусмотрено выполнение следующих целей:

1) введение в Украине составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS);

2) внедрение в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективному механизму осуществления контроля качества аудиторских услуг.

Реализация Стратегии будет способствовать:

обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;

внедрение составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности в соответствии с Европейскими стандартами отчетности по устойчивому развитию (ESRS);

получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую среду;

созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;

увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые представляют и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.

«Одобрение Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине», — подытожили в Минфине.

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