Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии — Finance.ua

Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии
Кабинет Министров принял распоряжение «Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Стратегия определяет цели и основные задачи обеспечения формирования и раскрытия предприятиями Украины информации об устойчивом развитии на основе единых методологических основ, принятых в странах-членах Европейского Союза.
«Это важное условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС», — подчеркнули в министерстве.
Стратегией предусмотрено выполнение следующих целей:
1) введение в Украине составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS);
2) внедрение в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективному механизму осуществления контроля качества аудиторских услуг.
Реализация Стратегии будет способствовать:
- обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;
- внедрение составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности в соответствии с Европейскими стандартами отчетности по устойчивому развитию (ESRS);
- получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую среду;
- созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;
- увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые представляют и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.
«Одобрение Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине», — подытожили в Минфине.
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