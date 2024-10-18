Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии

Казна и Политика
289
Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии
Украинские предприятия будут отчитываться об устойчивом развитии
Кабинет Министров принял распоряжение «Об одобрении Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Стратегия определяет цели и основные задачи обеспечения формирования и раскрытия предприятиями Украины информации об устойчивом развитии на основе единых методологических основ, принятых в странах-членах Европейского Союза.
«Это важное условие в контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС», — подчеркнули в министерстве.
Стратегией предусмотрено выполнение следующих целей:
1) введение в Украине составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности по устойчивому развитию на основании Европейских стандартов отчетности (ESRS);
2) внедрение в Украине процедур проведения аудита отчетности предприятий по устойчивому развитию и эффективному механизму осуществления контроля качества аудиторских услуг.
Реализация Стратегии будет способствовать:
  • обеспечению соответствия законодательства Украины в сфере отчетности по устойчивому развитию требованиям законодательства Европейского Союза в этой сфере;
  • внедрение составления, подачи и обнародования предприятиями отчетности в соответствии с Европейскими стандартами отчетности по устойчивому развитию (ESRS);
  • получению пользователями отчетности по устойчивому развитию достоверной и объективной информации, необходимой для оценки экологических и социальных аспектов деятельности предприятий и их влияния на окружающую среду;
  • созданию равных с предприятиями Европейского Союза условий деятельности украинских предприятий на международных рынках капитала;
  • увеличению объема привлечения инвестиций в предприятия, которые представляют и обнародуют отчетность по устойчивому развитию.
«Одобрение Стратегии внедрения предприятиями отчетности по устойчивому развитию является ключевым этапом в переходе к более ответственному и прозрачному ведению бизнеса в Украине», — подытожили в Минфине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.