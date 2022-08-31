Рада направила почти 13 миллиардов гривен кредитных средств на закупку природного газа — Finance.ua
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Рада направила почти 13 миллиардов гривен кредитных средств на закупку природного газа

Казна и Политика
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Рада направила почти 13 миллиардов гривен кредитных средств на закупку природного газа
Рада направила почти 13 миллиардов гривен кредитных средств на закупку природного газа
Верховная Рада направила 12,7 млрд грн кредитных средств на закупку газа для прохождения отопительного сезона.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За принятие в целом проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (№ 7681) проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Так, законопроект предусматривает дополнительные расходы Министерству энергетики Украины на приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов по общему фонду в сумме 12,7 млрд грн. Финансирование соответствующих расходов предполагается провести за счет увеличения государственных внешних заимствований. Железняк пишет, что эти выделенные средства — кредит от правительства Канады.
В конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий повышение тарифов на тепло для населения путем привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов. Мораторий будет действовать в течение военного положения и еще через шесть месяцев после его окончания.
8 июня правительство создало штаб, который будет готовиться к отопительному сезону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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