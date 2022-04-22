Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице — Finance.ua
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Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

Сегодня 09:02Казна и Политика
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Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработицеРада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице
Верховная Рада Украины упростила условия получения статуса безработного и назначения пособия по безработице. Данные правила будут действовать во время военного положения и в течение 180 дней после его прекращения.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Соответствующий закон № 7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.
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Данный документ устанавливает, что во время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:
  • пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного;
  • выплата пособия по безработице может производиться без личного посещения территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже одного раза в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронными;
  • назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим соответствующих документов, проводится на основании имеющихся в госреестрах сведений.
Кроме того, отмечается, что сумма пособия не может превышать размера полутора минимальных заработных плат.
Также закон предусматривает расширение финансирования программ по предоставлению помощи:
  • предприятиям — по частичной безработице до 741 млн гривен;
  • гражданам — для организации собственного дела до 300 млн гривен.
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По материалам: РБК-Україна
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