Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице — Finance.ua

Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Рада на период войны упростила условия регистрации и получения пособия по безработице

Верховная Рада Украины упростила условия получения статуса безработного и назначения пособия по безработице. Данные правила будут действовать во время военного положения и в течение 180 дней после его прекращения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий закон № 7275 об изменениях в вопросах социального страхования на случай безработицы в период военного положения был принят в целом 296 голосами.

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Данный документ устанавливает, что во время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:

пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного;

выплата пособия по безработице может производиться без личного посещения территориального органа исполнительной власти, при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного не реже одного раза в 30 календарных дней любыми средствами коммуникации, в том числе электронными;

назначение пособия по безработице внутренне перемещенным лицам, не имеющим соответствующих документов, проводится на основании имеющихся в госреестрах сведений.

Кроме того, отмечается, что сумма пособия не может превышать размера полутора минимальных заработных плат.

Также закон предусматривает расширение финансирования программ по предоставлению помощи:

предприятиям — по частичной безработице до 741 млн гривен;

гражданам — для организации собственного дела до 300 млн гривен.

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