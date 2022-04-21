Правительство изменило порядок выплат пособий переселенцам — Finance.ua

Правительство изменило порядок выплат пособий переселенцам
Кабинет министров изменил с мая 2022 года порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. За март и апрель пособие в 2000 и 3000 гривен предоставляется всем внутренне перемещенным лицам из пострадавших от войны регионов.
Об этом свидетельствует постановление от 16 апреля 2022 г. № 457.
«Начиная с мая 2022 г. такое пособие предоставляется внутренне перемещенным лицам, переместившимся с территории территориальных громад, находящимся в районе проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через Единый государственный веб-портал электронных услуг», — говорится в документе.
Перечень территориальных громад, находящихся в районе проведения военных действий или во временной оккупации, окружении, утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.
Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу «Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». На детей платят 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.
Пособие предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа Поддержка. Это следующие регионы:
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Запорожская область;
Киевская область;
г. Киев;
Луганская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Сумская область;
Харьковская область;
Херсонская область;
Черниговская область.
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