Правительство изменило порядок выплат пособий переселенцам — Finance.ua

Правительство изменило порядок выплат пособий переселенцам

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Правительство изменило порядок выплат пособий переселенцам

Кабинет министров изменил с мая 2022 года порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. За март и апрель пособие в 2000 и 3000 гривен предоставляется всем внутренне перемещенным лицам из пострадавших от войны регионов.

Об этом свидетельствует постановление от 16 апреля 2022 г. № 457

«Начиная с мая 2022 г. такое пособие предоставляется внутренне перемещенным лицам, переместившимся с территории территориальных громад, находящимся в районе проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через Единый государственный веб-портал электронных услуг», — говорится в документе.

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Перечень территориальных громад, находящихся в районе проведения военных действий или во временной оккупации, окружении, утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу «Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». На детей платят 3000 гривен, взрослым — 2000 гривен.

Пособие предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа Поддержка. Это следующие регионы:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

г. Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

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