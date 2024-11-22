На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд гривен: сколько в следующем году — Finance.ua

На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд гривен: сколько в следующем году Сегодня 19:04 — Личные финансы

На выплату «тысячи Зеленского» в этом году уйдет 5 млрд гривен: сколько в следующем году, freepik

Кабинет Министров утвердил программу «Зимняя поддержка», по которой каждый украинец с 1 декабря сможет получить 1000 гривен. На реализацию программы в этом году выделят 5 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Ракетная угроза не помешала принять Минэкономики идею о 1000 грн. В этом году на это уйдет 5 млрд гривен», — отметил Железняк.

Народный депутат Алексей Гончаренко добавил , что средства для «Зимней поддержки» переведут из программы, которая финансирует «Национальный кешбэк», на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен.

«Люди смогут получить тысячу грн — либо в электронном формате, либо на Укрпочте: для граждан, которые находятся на территории активных боевых действий», — отметил депутат.

В Министерстве экономики также заявили , что единовременное государственное пособие «Зимова єПідтримка» в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, находящимся на территории Украины, в том числе детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через Дію.

Прием заявок на получение пособия начнется в начале декабря. Система будет проверять информацию о пребывании получателей пособий на территории Украины.

Потратить средства «Зимова єПідтримка» можно будет до конца 2025 года.

Граждане, которым не требуется поддержка от государства, могут ее не оформлять или направить на ВСУ. О заинтересованности привлекать донаты уже сообщил ряд благотворительных фондов.

Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.

Как получить выплату

С помощью приложения Дія:

1) установить мобильное приложение Дія;

2) если у вас нет карты «Национальный кешбэк», нужно ее открыть в одном из банков ( ПриватБанк , monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, УкрСиббанк, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк);

3) в Дії в разделе «Сервисы» нужно активировать карту «Национального кешбэка»;

3) выбрать в приложении Дія услугу «Зимова єПідтримка»;

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4) подать заявку на получение пособия;

5) ждать зачисления средств.

Открытие и обслуживание карты «Национальный кешбэк» бесплатно. Никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

Законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНУКНП, или старшие люди в возрасте 65+, у которых нет приложения Дія — могут обратиться за выплатой пособия в один из перечисленных банков-партнеров программы. Банк откроет получателю карту «Национальный кешбэк», на которую поступит пособие.

С помощью Укрпочты

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через «Укрпочту», смогут получить «Зимову єПідтримку» через «Укрпочту». Перечень тех, кто может получить пособие через «Укрпочту», формирует Министерство социальной политики. Те, кто войдет в список на получение средств через Укрпочту, не могут подать заявку через Дію.

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Потратить средства они смогут через «Укрпочту» — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Когда и как можно потратить «Зимову єПідтримку» от государства

Вырученные деньги можно потратить до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств и книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т. д. Кроме этого, есть возможность потратить средства на благотворительность, задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации. Снять наличные с карты «Национальный кешбэк» нельзя.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и оффлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точкой и характеризует направление бизнеса.

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