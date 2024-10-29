Тысяча Зеленского: в каком банке можно открыть карту для получения выплаты — Finance.ua

Тысяча Зеленского: в каком банке можно открыть карту для получения выплаты
25 октября в вечернем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки.
По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачена 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.
Тысячу гривен в рамках программы планируют выплачивать на карту «Национального кешбэка», которая сейчас используется в рамках программы «Сделано в Украине» для популяризации потребления украинских товаров.
Такую карту можно открыть во всех ведущих украинских банках:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- monobank;
- ПУМБ;
- УкрСиббанк;
- Укргазбанк;
- Банк Кредит Днепр;
- Абанк;
- Сенс Банк;
- Глобус;
- Аккордбанк.
Карту можно открыть как в мобильном приложении каждого из вышеперечисленных банков, так и непосредственно через портал «Дія», выбрав один из банков. Деньги должны поступить на карту уже в декабре, и потратить их необходимо в течение трех зимних месяцев.
Напомним, депутат из фракции «Голос» Ярослав Рущишин заявил, что инициативу президента Владимира Зеленского по раздаче украинцам по тысяче гривен обсудят на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. По его мнению, в Кабинете Министров от такой идеи Зеленского «были шокированы».
Детальнее об инициативе Зеленского читайте в статье Finance.ua:
Тысяча Зеленского: зачем это нужно и к чему приведет
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