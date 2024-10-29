Тысяча Зеленского: в каком банке можно открыть карту для получения выплаты — Finance.ua

Тысяча Зеленского: в каком банке можно открыть карту для получения выплаты Сегодня 09:29 — Финтех и Карты

Тысяча Зеленского: в каком банке можно открыть карту для получения выплаты

25 октября в вечернем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки.

По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку будет выплачена 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.

Тысячу гривен в рамках программы планируют выплачивать на карту «Национального кешбэка», которая сейчас используется в рамках программы «Сделано в Украине» для популяризации потребления украинских товаров.

Такую карту можно открыть во всех ведущих украинских банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

monobank;

ПУМБ;

УкрСиббанк;

Укргазбанк;

Банк Кредит Днепр;

Абанк;

Сенс Банк;

Глобус;

Аккордбанк.

Карту можно открыть как в мобильном приложении каждого из вышеперечисленных банков, так и непосредственно через портал «Дія», выбрав один из банков. Деньги должны поступить на карту уже в декабре, и потратить их необходимо в течение трех зимних месяцев.

Напомним, депутат из фракции «Голос» Ярослав Рущишин заявил , что инициативу президента Владимира Зеленского по раздаче украинцам по тысяче гривен обсудят на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. По его мнению, в Кабинете Министров от такой идеи Зеленского «были шокированы».

Детальнее об инициативе Зеленского читайте в статье Finance.ua:

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