Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского» — Finance.ua

Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского» Сегодня 15:14 — Личные финансы

Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского»

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки»: каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня принимаем решение, являющееся частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров», — сообщил он.

По словам Шмыгаля, правительство 15 ноября принимает порядок реализации этого проекта: будут определять, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет потратить их.

«Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку», — продолжил он.

Шмыгаль рассказал, куда можно потратить средства:

На лекарства, книги, одежду, автобусные и ж/д билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее.

Поддержка украинской армии через перевод средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

Напомним, украинцы, не имеющие доступа к «Дія», смогут получить тысячу от Зеленского через отделение «Укрпочты».

Економічна Правда По материалам:

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