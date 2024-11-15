Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского» — Finance.ua
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Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского»

Личные финансы
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Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского»
Правительство утвердило дату начала выплаты «тысячи Зеленского»
Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней «єПідтримки»: каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня принимаем решение, являющееся частью зимней поддержки украинских семей. По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров», — сообщил он.
По словам Шмыгаля, правительство 15 ноября принимает порядок реализации этого проекта: будут определять, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет потратить их.
«Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, то определяем также, как один из родителей сможет заказать выплату своему ребенку», — продолжил он.
Шмыгаль рассказал, куда можно потратить средства:
  • На лекарства, книги, одежду, автобусные и ж/д билеты, на оплату коммунальных услуг и прочее.
  • Поддержка украинской армии через перевод средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.
Напомним, украинцы, не имеющие доступа к «Дія», смогут получить тысячу от Зеленского через отделение «Укрпочты».
По материалам:
Економічна Правда
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