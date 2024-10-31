В Комитете ВР рассказали, откуда возьмут деньги на выплаты украинцам по тысяче гривен — Finance.ua

В Комитете ВР рассказали, откуда возьмут деньги на выплаты украинцам по тысяче гривен Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В Комитете ВР рассказали, откуда возьмут деньги на выплаты украинцам по тысяче гривен

Народная депутат и член Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что средства на выплаты украинцам по 1000 гривен примут с помощью международных партнеров.

Об этом депутат заявила в эфире «Киев24».

По ее словам, украинский бюджет получил «зарубежную помощь, на которую не рассчитывали. Поэтому появились средства, которые можно распределить среди населения».

Депутат сказала, что выделять определенную категорию людей для выплат не стали, поскольку это было бы «очень сложно администрировать».

«У нас появились средства, которые мы можем разделить среди населения… На семью это будет в среднем пять тысяч гривен. Это не много, но и не мало», — отметила Василевская-Смаглюк.

Также, по словам депутата, это создаст «внутренний спрос и поможет населению».

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки. Каждому гражданину планируют выделить по тысяче гривен. Эти средства будут начисляться на карту «Национального кешбэка», которую можно открыть в «Дія». Средства украинцы могут получить независимо от возраста и социального статуса, а потратить их нужно в течение зимы.

За тысячу можно оплатить коммунальные услуги, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг и другие различные услуги, а также перечислить деньги на поддержку войска.

Ранее первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уже сообщал , что это будут средства партнеров в рамках существующих программ, которые не успевают освоить до конца года. Он объяснял, что средства будут перенаправлены из программ Минэкономики и других министерств, в которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года. «Эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, ведь эти средства выделены нашими донорами в наш бюджет, и там есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы», — отмечал он.

hromadske По материалам:

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