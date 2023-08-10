Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС

Казна и Политика
25
Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС
Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС
Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие акты по применению специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, законом предусматривается нераспространение ограничительных мер (санкций) на уплату налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение налогового долга.
Читайте также
Как отмечает Гетманцев, во второе чтение были внесены, в частности, следующие изменения:
  • установлено 4 вида мер, которые осуществляет контролирующий орган с целью реализации санкций, принятых СНБО;
  • НК дополнен механизмами реализации таких мер в отношении подсанкционных лиц;
  • дополнены нормы относительно запрета пребывания подсанкционного субъекта на упрощенной системе налогообложения.
«Вступление в силу законопроекта синхронизировано с недавно принятым законом N3223, который вводит публичный Государственный реестр санкций», — уточнил глава комитета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.