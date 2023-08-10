Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС — Finance.ua

Рада лишила подсанкционные компании права на возмещение НДС
Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие акты по применению специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, законом предусматривается нераспространение ограничительных мер (санкций) на уплату налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение налогового долга.
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Как отмечает Гетманцев, во второе чтение были внесены, в частности, следующие изменения:
- установлено 4 вида мер, которые осуществляет контролирующий орган с целью реализации санкций, принятых СНБО;
- НК дополнен механизмами реализации таких мер в отношении подсанкционных лиц;
- дополнены нормы относительно запрета пребывания подсанкционного субъекта на упрощенной системе налогообложения.
«Вступление в силу законопроекта синхронизировано с недавно принятым законом N3223, который вводит публичный Государственный реестр санкций», — уточнил глава комитета.
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