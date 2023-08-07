Рада хочет ограничить ремонт дорог и установить лимит на зарплаты во время войны — Finance.ua

Рада хочет ограничить ремонт дорог и установить лимит на зарплаты во время войны Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Рада хочет ограничить ремонт дорог и установить лимит на зарплаты во время войны

В Верховной Раде 4 августа был зарегистрирован законопроект № 9565 , который запретит расходы из государственного и местных бюджетов на благоустройство населенных пунктов во время военного положения. Также документ ограничит зарплату тем, кто получает их за счет публичных финансов.

Об этом сообщила соавтор проекта Ольга Василевская-Смаглюк.

Сопроводительных документов к проекту закона на сайте Рады пока нет, но, согласно опубликованному нардепом тексту, предлагается запретить финансирование строительства и ремонта дорог, развязок, парков, зон отдыха, неиспользуемой инфраструктуры, госдач и прочего. Исключениями могут стать объекты в аварийном состоянии или требующие восстановления после обстрела.

Читайте также Работникам аппаратов судов планируют повысить премии

Также нардепы хотят запретить оплачивать за счет бюджетных средств ряд закупок — товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в укрытия, транспортных, рекламных услугах и т. д.

Еще планируется запретить расходовать деньги на производство культурных продуктов.

Читайте также Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран Запада

«Перекладывать брусчатку, состояние которой никому не мешало, возводить развязки на миллиарды гривен и стадионы по селам, обновлять автопарки, летать чартерами с милыми эмодзи, делать уборку в аэропортах, которыми никто не пользуется, содержать номенклатурные дачи, покупать овощерезки в укрытия, …можно будет после победы», — прокомментировала Василевская-Смаглюк.

Законопроект предлагает установить максимальные зарплаты для всех, кто получает их «за счет публичных финансов», включая руководителей коммунальных и госпредприятий. Сумма не может быть выше той, которую получает военнослужащий на передовой, или 15 минимальных зарплат — 100,5 тыс. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.