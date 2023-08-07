Рада хочет ограничить ремонт дорог и установить лимит на зарплаты во время войны — Finance.ua

Рада хочет ограничить ремонт дорог и установить лимит на зарплаты во время войны
В Верховной Раде 4 августа был зарегистрирован законопроект № 9565, который запретит расходы из государственного и местных бюджетов на благоустройство населенных пунктов во время военного положения. Также документ ограничит зарплату тем, кто получает их за счет публичных финансов.
Об этом сообщила соавтор проекта Ольга Василевская-Смаглюк.
Сопроводительных документов к проекту закона на сайте Рады пока нет, но, согласно опубликованному нардепом тексту, предлагается запретить финансирование строительства и ремонта дорог, развязок, парков, зон отдыха, неиспользуемой инфраструктуры, госдач и прочего. Исключениями могут стать объекты в аварийном состоянии или требующие восстановления после обстрела.
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Также нардепы хотят запретить оплачивать за счет бюджетных средств ряд закупок — товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в укрытия, транспортных, рекламных услугах
и т. д.
Еще планируется запретить расходовать деньги на производство культурных продуктов.
«Перекладывать брусчатку, состояние которой никому не мешало, возводить развязки на миллиарды гривен и стадионы по селам, обновлять автопарки, летать чартерами с милыми эмодзи, делать уборку в аэропортах, которыми никто не пользуется, содержать номенклатурные дачи, покупать овощерезки в укрытия, …можно будет после победы», — прокомментировала Василевская-Смаглюк.
Законопроект предлагает установить максимальные зарплаты для всех, кто получает их «за счет публичных финансов», включая руководителей коммунальных и госпредприятий. Сумма не может быть выше той, которую получает военнослужащий на передовой, или 15 минимальных зарплат — 100,5 тыс. грн.
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