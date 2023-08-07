Работникам аппаратов судов планируют повысить премии — Finance.ua

Работникам аппаратов судов планируют повысить премии Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Работникам аппаратов судов планируют повысить премии

В Государственной судебной администрации заявили о вероятном повышении размера стимулирующих выплат для работников аппаратов судов.

Как рассказал и. о. главы ГСА Максим Пампура, в 2023 году стимулирующие выплаты для работников аппаратов судов запланированы на уровне 18% от оклада.

Однако, по данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 26 июля 2023 года с учетом остатка на начало года уже выполнен план по поступлениям средств в специальный фонд государственного бюджета.

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При сохранении положительной динамики поступления средств в специальный фонд бюджета ГСА планирует повысить уровень стимулирующих выплат работникам аппаратов судов в 2023 году с 18% до 40%.

Для повышения стимулирующих выплат ГСА необходимо дополнительно 548,8 млн гривен.

Напомним, что одна из ключевых проблем судебной власти Украины — низкий уровень заработной платы у работников аппаратов судов. Большинство работников аппаратов судов получают заработную плату в размере 5−7 тысяч гривен.

Такое положение вещей привело к тому, что работники аппаратов судов даже инициировали петицию с призывом наконец-то изменить подходы к выплате заработной платы работникам аппаратов судов. Впрочем, хотя петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов, пока она еще не рассмотрена Президентом.

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