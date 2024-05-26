Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина

Мир
85
У украинских беженцев в Великобритании возникли трудности с трудоустройством из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как пишут журналисты издания, работодатели в стране отдают предпочтение кандидатам с более стабильным положением.
Читайте также
Глава сообщества украинских технических специалистов в королевстве Диана Кочева прокомментировала, что общий интерес к помощи украинцам ослабевает.
«Они готовы найти кого-нибудь с более стабильной визой или ситуацией. Даже если им они (претенденты — ред.) нравятся и они прошли все технические собеседования», — сказала Кочева о потенциальных британских работодателях.
В феврале 2024-го власти страны закрыли программу помощи украинским семьям, остановили прием заявлений. По этой программе украинцы могли воссоединиться с родственниками или продлить срок пребывания в королевстве.
Благодаря участию в программе у них была возможность проживания, работы и обучения в стране, а также доступ к материальной господдержке в течение трех лет.

«Дом для украинцев»

Украинцы и их ближайшие родственники, желающие попасть в Британию или задержаться там, могут воспользоваться спонсорской схемой «Дом для украинцев» (Homes for Ukraine Sponsorship Scheme).
Читайте также
В рамках схемы можно находиться в королевстве до полутора лет. Однако с 16 мая прекращен прием новых заявлений в рамках схемы продления пребывания в стране для беженцев из Украины.
Это не касается заявлений на разрешение на пребывание в стране детей, родившихся в королевстве.
Украинцы, получившие разрешение остаться в Британии в рамках одной из указанных схем, могут запросить его продление еще на полтора года.

Трудности с трудоустройством

Агентство отмечает, что отсутствие уверенности создает препятствия при поиске работы. Так, если у человека истекает срок визы, его заявление оказывается в конце стопки.
Читайте также
Исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц обращает внимание, что работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве еще на этапе подачи заявления, поскольку менеджеры по найму не признают их квалификацию или требования завышены по сравнению с требуемым для конретной должности.
По словам преподавателя европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона Александра Кларксона, правительство страны не предполагало, что война будет настолько затяжной, создавая «переходный период», когда начальная политика в отношении беженцев закончится, а новые подходы еще не сформированы.
«В ближайшие несколько месяцев и лет мы услышим много неприятных историй такого характера», — предполагает Кларксон.
Читайте также
Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.

Справка Finance.ua:

  • НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими;
  • объем денежных переводов, которые мигранты отправляют из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.