Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина — Finance.ua

Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина Сегодня 15:13 — Мир

У украинских беженцев в Великобритании возникли трудности с трудоустройством из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишут журналисты издания, работодатели в стране отдают предпочтение кандидатам с более стабильным положением.

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Глава сообщества украинских технических специалистов в королевстве Диана Кочева прокомментировала, что общий интерес к помощи украинцам ослабевает.

«Они готовы найти кого-нибудь с более стабильной визой или ситуацией. Даже если им они (претенденты — ред.) нравятся и они прошли все технические собеседования», — сказала Кочева о потенциальных британских работодателях.

В феврале 2024-го власти страны закрыли программу помощи украинским семьям, остановили прием заявлений. По этой программе украинцы могли воссоединиться с родственниками или продлить срок пребывания в королевстве.

Благодаря участию в программе у них была возможность проживания, работы и обучения в стране, а также доступ к материальной господдержке в течение трех лет.

«Дом для украинцев»

Украинцы и их ближайшие родственники, желающие попасть в Британию или задержаться там, могут воспользоваться спонсорской схемой «Дом для украинцев» (Homes for Ukraine Sponsorship Scheme).

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В рамках схемы можно находиться в королевстве до полутора лет. Однако с 16 мая прекращен прием новых заявлений в рамках схемы продления пребывания в стране для беженцев из Украины.

Это не касается заявлений на разрешение на пребывание в стране детей, родившихся в королевстве.

Украинцы, получившие разрешение остаться в Британии в рамках одной из указанных схем, могут запросить его продление еще на полтора года.

Трудности с трудоустройством

Агентство отмечает, что отсутствие уверенности создает препятствия при поиске работы. Так, если у человека истекает срок визы, его заявление оказывается в конце стопки.

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Исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц обращает внимание, что работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве еще на этапе подачи заявления, поскольку менеджеры по найму не признают их квалификацию или требования завышены по сравнению с требуемым для конретной должности.

По словам преподавателя европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона Александра Кларксона, правительство страны не предполагало, что война будет настолько затяжной, создавая «переходный период», когда начальная политика в отношении беженцев закончится, а новые подходы еще не сформированы.

«В ближайшие несколько месяцев и лет мы услышим много неприятных историй такого характера», — предполагает Кларксон.

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Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют , что большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.

Справка Finance.ua:

НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими;

объем денежных переводов, которые мигранты отправляют из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро.

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