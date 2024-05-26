Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина — Finance.ua

Работодатели в Великобритании не хотят трудоустраивать украинцев: в чем причина
У украинских беженцев в Великобритании возникли трудности с трудоустройством из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как пишут журналисты издания, работодатели в стране отдают предпочтение кандидатам с более стабильным положением.
Глава сообщества украинских технических специалистов в королевстве Диана Кочева прокомментировала, что общий интерес к помощи украинцам ослабевает.
«Они готовы найти кого-нибудь с более стабильной визой или ситуацией. Даже если им они (претенденты — ред.) нравятся и они прошли все технические собеседования», — сказала Кочева о потенциальных британских работодателях.
В феврале 2024-го власти страны закрыли программу помощи украинским семьям, остановили прием заявлений. По этой программе украинцы могли воссоединиться с родственниками или продлить срок пребывания в королевстве.
Благодаря участию в программе у них была возможность проживания, работы и обучения в стране, а также доступ к материальной господдержке в течение трех лет.
«Дом для украинцев»
Украинцы и их ближайшие родственники, желающие попасть в Британию или задержаться там, могут воспользоваться спонсорской схемой «Дом для украинцев» (Homes for Ukraine Sponsorship Scheme).
В рамках схемы можно находиться в королевстве до полутора лет. Однако с 16 мая прекращен прием новых заявлений в рамках схемы продления пребывания в стране для беженцев из Украины.
Это не касается заявлений на разрешение на пребывание в стране детей, родившихся в королевстве.
Украинцы, получившие разрешение остаться в Британии в рамках одной из указанных схем, могут запросить его продление еще на полтора года.
Трудности с трудоустройством
Агентство отмечает, что отсутствие уверенности создает препятствия при поиске работы. Так, если у человека истекает срок визы, его заявление оказывается в конце стопки.
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Исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц обращает внимание, что работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве еще на этапе подачи заявления, поскольку менеджеры по найму не признают их квалификацию или требования завышены по сравнению с требуемым для конретной должности.
По словам преподавателя европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона Александра Кларксона, правительство страны не предполагало, что война будет настолько затяжной, создавая «переходный период», когда начальная политика в отношении беженцев закончится, а новые подходы еще не сформированы.
«В ближайшие несколько месяцев и лет мы услышим много неприятных историй такого характера», — предполагает Кларксон.
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Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют, что большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
Справка Finance.ua:
- НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими;
- объем денежных переводов, которые мигранты отправляют из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро.
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