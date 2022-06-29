Работодатели не спешат получать компенсации за трудоустройство переселенцев, — нардеп — Finance.ua
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Работодатели не спешат получать компенсации за трудоустройство переселенцев, — нардеп

Казна и Политика
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По словам Ярослава Железняка, правительство выделило 200 млн грн на программу компенсаций, но пока смогли использовать только 26%.
На программу компенсаций за трудоустройство переселенцев правительство выделило 200 млн грн, но на сегодняшний день смогли использовать только 26% — 51,8 млн грн.
Об этом у себя в Telegram-канале рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Он напомнил, что украинские бизнесмены могут получить компенсацию минимальной заработной платы за новые рабочие места для переселенцев в размере 6,5 тыс. грн. Однако по состоянию на 27 июня по программе удалось трудоустроить только 6 166 человек среди внутренне перемещенных лиц.
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В то же время, нардеп отметил, что те предприниматели, которые уже устроили к себе на работу переселенцев, тоже не спешат подаваться на получение компенсации. Так, соответствующие заявки оставили 3 763 человека.
Напомним, предложение получить компенсацию действует для работодателей, которые во время войны трудоустроили граждан, имеющих статус временно перемещенных лиц (ВПО).
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По материалам:
Фокус
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