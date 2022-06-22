Денежные выплаты переселенцам: обновлен перечень громад в зонах боевых действий — Finance.ua
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Денежные выплаты переселенцам: обновлен перечень громад в зонах боевых действий

Сегодня 21:01Личные финансы
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В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. К этому списку отнесено 303 громады в восьми областях.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
«По состоянию на 21.06.2022 года до обновленного перечня территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), входят 8 областей», — говорится в сообщении.

Перечень

По данным ведомства, речь идет о территориальных громадах в таких областях:
  • Донецкая (66),
  • Харьковская (51),
  • Днепропетровская (7),
  • Луганская (37),
  • Запорожская (51),
  • Херсонская (49),
  • Николаевская (23),
  • Сумская (18).
Таким образом, все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих громад, получат денежную помощь от государства.
С полным списком громад, переселенцы из которых претендуют на выплаты, можно ознакомиться в по ссылке.

Критерии для выплат

В ведомстве отмечают, что в процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия, а именно:
  • территории, которые временно оккупированы;
  • территории, находящиеся в окружении (блокаде);
  • территории, на которых ведутся активные боевые действия.
Важно. Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Справка Finance.ua:

  • в случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства. Также в случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается. Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства — читайте здесь;
  • Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами помощи внутренне перемещенным лицам ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств.

Пособие для ВПЛ: суммы и процедура получения

По материалам: Finance.ua
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