Денежные выплаты переселенцам: обновлен перечень громад в зонах боевых действий — Finance.ua

Денежные выплаты переселенцам: обновлен перечень громад в зонах боевых действий

Сегодня 21:01 — Личные финансы

В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. К этому списку отнесено 303 громады в восьми областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

«По состоянию на 21.06.2022 года до обновленного перечня территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), входят 8 областей», — говорится в сообщении.

Перечень

По данным ведомства, речь идет о территориальных громадах в таких областях:

Донецкая (66),

Харьковская (51),

Днепропетровская (7),

Луганская (37),

Запорожская (51),

Херсонская (49),

Николаевская (23),

Сумская (18).

Таким образом, все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих громад, получат денежную помощь от государства.

С полным списком громад, переселенцы из которых претендуют на выплаты, можно ознакомиться в по ссылке.

Критерии для выплат

В ведомстве отмечают, что в процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия, а именно:

территории, которые временно оккупированы;

территории, находящиеся в окружении (блокаде);

территории, на которых ведутся активные боевые действия.

Важно. Если вы зарегистрированы в какой-то из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, необходимо обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию.

Справка Finance.ua:

в случае нарушения закона украинцев-переселенцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат от государства. Также в случае изменения места жительства, переезда в другую местность или регион заявитель обращается за справкой в уполномоченный орган по месту фактического проживания/пребывания, а справка, которая была ему выдана ранее, изымается. Как не потерять статус ВПЛ и выплаты от государства — читайте здесь;

Министерство социальной политики объясняет задержки с выплатами помощи внутренне перемещенным лицам ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры и нехваткой бюджетных средств.



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