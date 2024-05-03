Работодатели могут предоставлять единовременное материальное пособие работникам: при каких обстоятельствах — Finance.ua
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Работодатели могут предоставлять единовременное материальное пособие работникам: при каких обстоятельствах

Личные финансы
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Работодатели могут предоставлять единовременное материальное пособие работникам: при каких обстоятельствах
Работодатели могут предоставлять единовременное материальное пособие работникам: при каких обстоятельствах
Украинские работодатели могут выплатить своим работникам материальную помощь, не превышающую 4240 гривен. Она будет назначаться в случае затруднительного положения, на лечение или в силу других причин.
Такая выплата производится работодателями единовременно и по заявлению работника.

Кому предусмотрено пособие

Работодатель может назначить выплату пособия работникам или одному работнику с целью финансовой поддержки или благотворительной помощи. При начислении выплаты для работников работодатель не будет платить налоги.
Денежное пособие считается разовым, если оно осуществится отдельным работникам, возникла острая потребность в деньгах, или руководитель предприятия по своему усмотрению принимает решение оказать помощь и определяет ее размер.
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Заявителю, желающему получить пособие, нужно написать заявление и указать причину для его выплаты. После этого обратиться к работодателю.
Пособие на лечение делится на два типа:
  • помощь на лечение и медицинское обслуживание — предоставляется лично работнику;
  • целевая благотворительная помощь на лечение — перечисляется в медучреждение.

Какова сумма выплаты

Следует отметить, что работодатель сам принимает решение о размере пособия, однако, чтобы целевая выплата не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 4240 гривен.
В случае большего размера поддержки она облагается налогом по ставке 18% и военным сбором — 1,5%.
Если материальная помощь будет оказана большинству работников, то она будет приравниваться к заработной плате и облагаться налогом. В противном случае пособие будет начисляться отдельно.
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По материалам:
Телеграф
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