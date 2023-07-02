Работники ценят гибкий рабочий график и не стремятся возвращаться в офисы, — исследование Сегодня 20:40 — Личные финансы

Работники ценят гибкий рабочий график и не стремятся возвращаться в офисы, — исследование

Почти половина (42%) компаний, принявших решение о возвращении в офисы, столкнулись с более высоким уровнем оттока работников, чем они ожидали. И почти треть (29%) компаний, которые обязали вернуться в офисы, имеют проблемы с набором персонала.

Об этом свидетельствуют данные отчета компании Unispace, пишет Entrepreneur

В то же время, по отчету Greenhouse, 76% работников готовы «покинуть корабль», если их компании решат отказаться от гибкого графика работы. Вдобавок работники из исторически недостаточно представленных групп на 22% чаще рассматривают другие варианты, если гибкий график «исчезает из поля зрения».

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А вот опрос SHED показывает ситуацию с другой стороны. Он приравнивает недовольство от перехода от гибкой модели работы к традиционной к недовольству от сокращения заработной платы на 2−3%.

По данным Greenhouse, 42% кандидатов категорически отказались бы от «ролей», которым не хватает гибкости. Опрос SHED подтверждает, что работники, работающие из дома несколько дней в неделю, очень ценят такую ​​возможность.

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В то же время в Greenhouse определили, что привлекает работников. Это повышенная компенсация (48%), большая гарантия занятости (34%), возможности карьерного роста (32%), более гибкая рабочая политика (28%), более позитивная корпоративная культура (27%).

Unispace добавляет к этому еще один фактор — выбор. Согласно их отчету, наиболее распространенными чувствами, которые работники испытывают по отношению к офису, являются счастье (31%), мотивированность (30%) и азарт (27%). Однако эти чувства уменьшаются у имеющих обязательную отчетность (27%, 26% и 22% соответственно).

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