Сколько теряют американские города из-за удаленной работы — Finance.ua

Сколько теряют американские города из-за удаленной работы Сегодня 07:50 — Мир

Сколько теряют американские города из-за удаленной работы

Работники американских компаний ежегодно тратят на тысячи долларов меньше, чем до пандемии COVID-19, потому что они чаще работают дома.

Об этом говорится в исследовании WFH Research.

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и округ Колумбия теряют более $4 тысяч в год на одного работника в городе, благодаря меньшим потребительским расходам на питание, развлечения и покупки.

Согласно анализу Bloomberg, Нью-Йорк ежегодно теряет более $12 миллиардов из-за удаленной работы.

По данным исследования, в январе 2023 года люди 27% своего времени работали дома. Это самый низкий процент с начала пандемии. Как пишет издание Smartcitiesdive, этот процент может уменьшаться, если уменьшится количество ограничений по COVID.

Бостон, Денвер, Миннеаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие города США пытаются оживить свои районы в центре, чтобы возобновить утраченный бизнес и движение людей. Некоторые города поощряют работников частного сектора вернуться в свои офисы или обязывают государственных служащих работать полный рабочий день.

Остальные же стремятся превратить недостаточно используемые офисные помещения в жилые дома, чтобы увеличить посещаемость и доход.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна По материалам:

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