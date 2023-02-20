Сколько теряют американские города из-за удаленной работы — Finance.ua

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Сколько теряют американские города из-за удаленной работы

Мир
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Сколько теряют американские города из-за удаленной работы
Сколько теряют американские города из-за удаленной работы
Работники американских компаний ежегодно тратят на тысячи долларов меньше, чем до пандемии COVID-19, потому что они чаще работают дома.
Об этом говорится в исследовании WFH Research.
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и округ Колумбия теряют более $4 тысяч в год на одного работника в городе, благодаря меньшим потребительским расходам на питание, развлечения и покупки.
Согласно анализу Bloomberg, Нью-Йорк ежегодно теряет более $12 миллиардов из-за удаленной работы.
По данным исследования, в январе 2023 года люди 27% своего времени работали дома. Это самый низкий процент с начала пандемии. Как пишет издание Smartcitiesdive, этот процент может уменьшаться, если уменьшится количество ограничений по COVID.
Бостон, Денвер, Миннеаполис, Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие города США пытаются оживить свои районы в центре, чтобы возобновить утраченный бизнес и движение людей. Некоторые города поощряют работников частного сектора вернуться в свои офисы или обязывают государственных служащих работать полный рабочий день.
Остальные же стремятся превратить недостаточно используемые офисные помещения в жилые дома, чтобы увеличить посещаемость и доход.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The Village Україна
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