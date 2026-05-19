«Работайте или воюйте»: в Минэкономики назвали главный резерв государства Сегодня 08:38

Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений. При этом большое количество людей в розыске ТЦК или СОЧ не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны.

Об этом в интервью заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Приоритетность бронирования

По его словам, сейчас приоритеты в бронировании имеют секторы, которые критически важны для функционирования государства — оборонно-промышленный комплекс (ОПК), энергетика, медицина, ЖКХ.

«Забронированы 1,37 млн ​​человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны по бронированию. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений», — отметил министр.

Соболев добавил, что это «действительно критические предприятия, которые должны работать».

Вопросы баланса

По словам министра, Минэкономики постоянно находится в диалоге с Минобороны по вопросу бронирования. Он признает, что здесь следует балансировать между потребностями армии и потребностями предприятий.

«Есть большое количество людей, которые в розыске, в СОЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который можно обнаружить, чтобы они или работали, или воевали «, — добавил он.

Комментируя возможные изменения в подходах и критериях по бронированию, Соболев отметил, что каждые 6−9 месяцев происходит пересмотр списков, «чтобы система была честной».

«Это нормальная работа для того, чтобы система была живая», — сказал он.

Ранее мы сообщали , что недавно в «Дії» упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для ВСУ. Ответ на заявку после исправления учетных данных будет теперь приходить в течение 24 часов.

