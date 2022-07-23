Работа в Испании: кем чаще всего работают заробитчане без опыта и знания языка — Finance.ua
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Работа в Испании: кем чаще всего работают заробитчане без опыта и знания языка

Личные финансы
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Работа в Испании: кем чаще всего работают заробитчане без опыта и знания языка
Работа в Испании: кем чаще всего работают заробитчане без опыта и знания языка
Украинцы и до полномасштабной войны часто рассматривали Испанию как страну для трудовой иммиграции. А после 24 февраля количество наших граждан, ищущих там работу, значительно выросло.
Так, на испанском рынке труда нужны работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачи, строители, специалисты по сельскому хозяйству, говорится в телеграм-канале Иммиграция в Испанию.

Кем чаще всего работают украинцы в Испании

Мужчины идут на стройку (как широкого профиля, так и узкие специальности: электрики, сантехники, обслуживание кондиционеров и т.п.), ремонт машин, садоводы, услуги трансфера, ремонт техники, повара, фотографы, уборка бассейнов.
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Для женщин — это уборка, уход за пожилыми людьми, няни, парикмахерские и ногтевые услуги, фотографы, присмотр за домом, повара, официанты, посудомойки.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны 🧐

Еще очень многие начинают работать с недвижимостью: продажа, краткосрочная и долгосрочная аренда. Если это летняя аренда — то заселение/выселение гостей, ведение сайтов бронирования.

Где искать работу в Испании для тех, кто не знает языка

  • Агентства по трудоустройству, среди которых известными и авторитетными считаются Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.
  • Интернет. Внимание следует обратить на сайты для диаспор, которые в социальных сетях имеют собственные группы или создают специальные сайты в сети.
  • Через друзей и знакомых.
  • Через объявления на специализированных сайтах, пабликах, группах, газетах.
  • Стажировка в испанской фирме.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Телеканал 24
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