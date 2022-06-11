Работа украинцев за границей: куда устраиваются, какие зарплаты получают — Finance.ua

Где и как работают украинские беженцы, сколько зарабатывают и какие трудности встречают — об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Где и как работают украинские беженцы
Около 80% украинских беженцев — это женщины, уезжавшие подальше от войны, а не в поисках работы. Прибыв в новую страну, уже на месте они понимали, что им, к сожалению, в большинстве своем не удастся найти работу по специальности. На это, по словам эксперта, есть ряд причин:
нет соответствующей квалификации;
невозможно в сложившейся ситуации подтвердить свои дипломы;
они не знают языка той страны, в которую они прибыли.
Президент ассоциации рассказал, что украинские беженцы оказались в ситуации, когда срабатывает подобный принцип: «Раньше варили сталь. Теперь такой работы нет — будем варить борщи». Поэтому украинки за границей соглашаются на обычную работу, обычный физический труд, куда их берут:
Наши женщины за границей действительно не хотят «сидеть на шее» любого государства и находят для себя работу, которую они могут выполнять здесь и сейчас,— подчеркнул специалист.
Зарплаты
Эксперт убеждает, что украинские женщины, которые работают за границей, получают зарплату на уровне с местными жителями. Поэтому оклад в любом случае не меньше минимальной заработной платы страны пребывания. В Польше, где сейчас больше всего украинских беженцев, женщины получают не менее 3 тысяч злотых — в пересчете по нынешнему курсу это около 22–24 тысяч гривен в месяц.
Учитывая уровень цен на продукты, этих денег хватает, чтобы обеспечивать себя и содержать своих детей или пожилых родителей, которых они увезли с собой. Некоторые еще и помогают своим мужчинам, которые находятся в Украине и, к сожалению, тоже оказались в ситуации временной безработицы.
Вместе с тем эксперт привел пример, что даже если украинский бухгалтер владеет польским языком на высоком уровне, ему прежде нужно еще изучить налоговое законодательство Польши, а потом еще и выдержать сильную конкуренцию с местными бухгалтерами — это довольно сложно.
Специалист добавил, что гораздо проще за границей трудоустроиться нашим специалистам в области ИТ или тем, кто здесь в Украине профессионально работал руками. Однако это, к сожалению, касается в основном мужчин, которые находятся именно в Украине.
Эксперт отметил, что украинские беженцы разъехались по всем странам Европейского Союза — от Польши, Чехии и Румынии до Португалии, Испании, Дании и Швеции. Всюду существуют свои специфические условия трудоустройства всех без исключения беженцев и трудовых мигрантов — как украинцев, так и других иностранцев.