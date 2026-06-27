Работа после рабочего дня: когда работодатель должен платить больше Сегодня 14:13 — Личные финансы

Как должны оплачиваться переработки

Работники не должны быть на связи после завершения рабочего дня или в выходные дни без надлежащего оформления и компенсации. Законодательство четко разграничивает рабочее время и время отдыха, а сверхурочная работа допускается только в определенных случаях.

Об этом рассказала юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Тернавская в комментарии «РБК-Украина».

Как должны оплачиваться переработки

По словам эксперта, сверхурочная работа или труд в выходные дни должны осуществляться только при наличии законных оснований и соответствующего документального оформления.

«Работник не обязан безвозмездно выполнять трудовые обязанности в свое свободное время только потому, что руководитель отправляет сообщение после завершения рабочего дня», — обращает внимание Татьяна Тернавская.

Если работника привлекают для работы в выходной день, ему должны предоставить другой день отдыха или оплатить отработанное время в двойном размере.

Также любые сверхурочные часы должны быть зафиксированы и оплачены в соответствии с требованиями трудового законодательства.

«В современных условиях работодателям следует помнить, что эффективность труда не может обеспечиваться путем систематического нарушения права работников на отдых, а работникам — что трудовые права подлежат защите независимо от должности или сферы деятельности», — заключает эксперт.

работник имеет право на дополнительную оплату труда. До этого Finance.ua отмечал , что работники нередко сталкиваются с ситуацией, когда во время ежегодного отпуска коллеги им поручают выполнять дополнительные обязанности без освобождения от основной работы. В такой ситуации

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