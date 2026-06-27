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Работа после рабочего дня: когда работодатель должен платить больше

Личные финансы
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Как должны оплачиваться переработки
Как должны оплачиваться переработки
Работники не должны быть на связи после завершения рабочего дня или в выходные дни без надлежащего оформления и компенсации. Законодательство четко разграничивает рабочее время и время отдыха, а сверхурочная работа допускается только в определенных случаях.
Об этом рассказала юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Тернавская в комментарии «РБК-Украина».

Как должны оплачиваться переработки

По словам эксперта, сверхурочная работа или труд в выходные дни должны осуществляться только при наличии законных оснований и соответствующего документального оформления.
«Работник не обязан безвозмездно выполнять трудовые обязанности в свое свободное время только потому, что руководитель отправляет сообщение после завершения рабочего дня», — обращает внимание Татьяна Тернавская.
Если работника привлекают для работы в выходной день, ему должны предоставить другой день отдыха или оплатить отработанное время в двойном размере.
Также любые сверхурочные часы должны быть зафиксированы и оплачены в соответствии с требованиями трудового законодательства.
«В современных условиях работодателям следует помнить, что эффективность труда не может обеспечиваться путем систематического нарушения права работников на отдых, а работникам — что трудовые права подлежат защите независимо от должности или сферы деятельности», — заключает эксперт.
До этого Finance.ua отмечал, что работники нередко сталкиваются с ситуацией, когда во время ежегодного отпуска коллеги им поручают выполнять дополнительные обязанности без освобождения от основной работы. В такой ситуации работник имеет право на дополнительную оплату труда.
По материалам:
Finance.ua
Работа
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