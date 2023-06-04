Работа мечты: британская компания ищет профессионального "тестировщика" ночных поездов в Европе — Finance.ua
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Работа мечты: британская компания ищет профессионального "тестировщика" ночных поездов в Европе

Личные финансы
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Работа мечты: британская компания ищет профессионального "тестировщика" ночных поездов в Европе
Работа мечты: британская компания ищет профессионального "тестировщика" ночных поездов в Европе
Путешествия ночными поездами могут стать одним из самых больших трендов в Европе на летний туристический сезон. Чтобы проанализировать работу спальных вагонов, крупные компании готовы нанимать специальных тестировщиков ночных поездов. Что входит в обязанности профессионального пассажира и как подать заявку на работу мечты — узнаете в материале.
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Условия работы «тестировщика поездов»

Работник получит месячный проездной билет Interrail и 500 фунтов на личные расходы. Дополнительно компания оплатит проезд по пяти разным ночным маршрутам. Планировать путешествие будет сам тестировщик, но заранее уже указаны приоритетные рейсы: Париж — Вена, Рим — Палермо и Лондон — Эдинбург.

Требования к кандидату

В вакансии говорится, что кандидат на эту должность должен быть готов к исследованиям и авантюрным. Обязательно условие — быть совершеннолетним и иметь действительные документы для проезда по Европе. Также идеальный кандидат должен прекрасно владеть письменным английским, поскольку необходимо будет вести тревел-блог, где описывать опыт своих путешествий по железной дороге.
Заявку следует подать до 5 июля 2023 года. Больше информации о необычной вакансии можно найти здесь.

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По материалам:
Телеканал 24
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