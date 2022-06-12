Рабочий день у украинцев может увеличиться до 12 часов: при каких условиях это возможно — Finance.ua

Рабочий день у украинцев может увеличиться до 12 часов: при каких условиях это возможно

Сегодня 19:04 — Личные финансы

Рабочий день у украинцев может увеличиться до 12 часов: при каких условиях это возможно

На период действия военного положения украинцы могут работать до 12 часов в день. При каких условиях.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Полтавской области.

Например

До войны предприятие работало непрерывно (3-сменный график работы). Сейчас есть необходимость работать в одну смену (только днем), но при этом рабочая смена будет не 8, а 12 часов. Как можно установить 12-часовой рабочий день?

Что говорит Управление Гоструда

Такой режим установить возможно, но для этого необходимо ввести итоговый учет рабочего времени, что обязательно нужно согласовать с профсоюзом.

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В отдельных производствах, где не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.

В условиях военного положения не применяется предупреждение работников об изменении существенных условий труда (режима работы) за два месяца, введение суммированного учета рабочего времени может оформляться распорядительным документом работодателя, но при этом необходимо согласие первичной профсоюзной организации.

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