"Укрнафта" хочет возобновить добычу на ликвидированных скважинах
Компания «Укрнафта» планирует пересмотреть фонд скважин в целях его восстановления.
Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
В настоящее время 4300 скважин, которые находятся в рамках спецразрешений «Укрнафты», ликвидированы. Часть — по геологическим причинам, однако большинство — в связи с авариями.
«Мы подробно пересмотрим весь огромный фонд скважин с целью его восстановления — путем бурения боковых горизонтальных стволов, тяжелых капитальных ремонтов или бурения дублеров таких скважин», — высказался директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.
Кроме того, в компании заявили, что планируют брать в аренду ликвидированные скважины других компаний на спецразрешениях «Укрнафты» и передавать в аренду собственные скважины, находящиеся в рамках спецразрешений других фирм. Речь идет о более чем 1300 скважинах.
Корецкий считает, что восстановление даже 10% ликвидированных скважин даст +30% действующему добывающему фонду компании.
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