"Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы Сегодня 19:30 — Энергетика

"Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы

«Укргаздобыча» запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, в настоящее время ее дебит составляет 580 тыс. кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» рассказали, что это одна из самых мощных скважин, которые запустила «Укргаздобыча» за последние годы.

«Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются более чем в 6 млрд куб м. В настоящее время в указанном блоке происходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной», — заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Отмечается, что месторождение имеет значительные перспективы и вместе с тем сложное геологическое строение, сильно усложненное глубинными разломами и имеющее блочный характер. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

Из-за нехватки технологий ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможна, добавили в «Нафтогазе».

Недавно мы провели там современные 3D сейсмические исследования, что дало возможность спроектировать эту поисковую скважину. Скважина имеет сложную наклонно-направленную конструкцию. Ее бурение и исследования были сложным вызовом для команды геологов, буровиков и геофизиков, который они успешно преодолели. Далее продолжим работать над раскрытием потенциала этого блока", — заявил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

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Економічна Правда По материалам:

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