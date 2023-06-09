&quot;Укргидроэнерго&quot; предлагает всем сотрудникам Каховской ГЭС трудоустройство на других станциях компании — Finance.ua
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"Укргидроэнерго" предлагает всем сотрудникам Каховской ГЭС трудоустройство на других станциях компании

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ЧАО «Укргидроэнерго» предлагает всем сотрудникам Каховской ГЭС трудоустройство на любой другой станции компании.
Об этом сообщила компания на своем сайте в пятницу.
«У всех сотрудников Каховской ГЭС есть возможность трудоустроиться на других станциях компании. Выбор станции по их желанию. Чтобы поддержать морально, чтобы помочь сохранить квалифицированные кадры и профессионалов нашей отрасли», — отметил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, слова которого процитированы на сайте.

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Как сообщили в ЧАО, с марта 2021 года компания начала активную работу по помощи в релокации сотрудников Каховской ГЭС, нуждавшихся в выезде с оккупированной территории.
«Часть сотрудников была трудоустроена на других станциях, но оставались еще те, кто не желал покидать дома в Херсонской области», — отметили в «Укргидроэнерго».

Ситуация с Каховской ГЭС:

  • панически ожидая украинского контрнаступления, российские оккупанты в ночь на 6 июня 2023-го прибегли к очередному военному преступлению — взорвали дамбу Каховской ГЭС, которую заминировали еще осенью прошлого года.
  • после подрыва россиянами дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. На 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.
  • также стало известно, что совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциала могут превысить $10 млрд. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил один из основателей инвесткомпании ICU Константин Стеценко.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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