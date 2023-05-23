&quot;Появляются новые требования к работникам&quot;: эксперт рассказал о рынке труда в Украине — Finance.ua
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"Появляются новые требования к работникам": эксперт рассказал о рынке труда в Украине

Личные финансы
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&quot;Появляются новые требования к работникам&quot;: эксперт рассказал о рынке труда в Украине
"Появляются новые требования к работникам": эксперт рассказал о рынке труда в Украине
В Украине работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров. Тенденция поиска специалистов на эти должности наблюдается с апреля 2022 года.
Об этом в эфире Общественное. Сопротивление отметил директор по коммуникации по поиску работы Work.ua Максим Пилипенко.
По его словам, в апреле на сайте Work.ua уже наблюдается показатель — до 20 откликов на одну вакансию, что почти сравнялось с показателем 2021 года. Это говорит о том, что работа есть, украинцам ее находить гораздо легче, чем это было в момент полномасштабного вторжения.

Каких специалистов ищут чаще всего

Пятерка должностей, на которые чаще всего ищут специалистов, неизменна: менеджер по продажам, продавец-консультант, водитель, бухгалтер, повар.
«Также мы замечаем, что растет доля вакансий в таких категориях, как: охранная безопасность, гостинично-ресторанный бизнес, сфера обслуживания, строительство и архитектура. Соответственно ищут таких специалистов: охранников, комплектовщиков, официантов, бариста, строителей. В общем, существует спрос на специалистов с опытом работы от двух до десяти лет. А вот врачей, горняков и слесарей — не хватает», — отметил Пилипенко.

Какую работу ищут специалисты

Украинцы чаще всего оставляют отклики на вакансии диджитал-профессий. Это веб-дизайнеры, SMM-менеджеры, видеодизайнеры, верстальщики.

Дефицит кадров

Эксперт говорит, что в апреле 2022 года было до 20 тысяч вакансий, сейчас их в пять раз больше. В прошлом году этот период был рынком работодателя, когда работы было мало, а желающих найти работу много. Сейчас ситуация меняется и рынок труда постепенно переходит к соискателю.
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«Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров. Как будут развиваться события дальше, зависит от военной ситуации в стране, однако происходящая на рынке динамика показывает, что рынок растет и дефицит квалифицированных кадров — это актуальный вопрос для работодателей. Для соискателей — здесь наоборот возможность учиться, потому что компании будут внедрять соответствующие программы, развиваться и занимать желаемые должности, расти финансово», — отметил Пилипенко.

Новые требования к специалистам

«Появляются новые требования к специалистам и, в частности, это требование к знанию искусственного интеллекта. Люди, умеющие взаимодействовать с ним, автоматизируют определенные процессы, ускоряют выполнение задачи и улучшают свою эффективность и бизнеса в целом. Это требование касается работников диджитал-профессий и занятых в медиа, в HR, в IT», — пояснил эксперт.

Конкуренция на рынке труда

Рынок труда восстанавливается не пропорционально, зависимо от области.
К примеру, в Харьковской области доля восстановления рынка труда составляет 33%, в Херсонской — 10%, в Киевской — 70%. Но если взять запад, то там мы видим, что он уже восстановился, есть области, где более 100%, в Закарпатской области даже 170% возобновления рынка труда.
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«Это значит, что там работы больше, чем было до войны. На западе Украины работу найти легче, чем в центре или на востоке. Что касается конкуренции соискателей, то сейчас работодатели отдают приоритет тем специалистам, которые готовы развиваться, которые следят за тенденциями и учатся взаимодействовать с сервисами, улучшающими их эффективность», — подытожил Пилипенко.
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По материалам:
suspilne.media
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