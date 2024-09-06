Qualcomm работает над созданием очков смешанной реальности с Samsung и Google — Finance.ua
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Qualcomm работает над созданием очков смешанной реальности с Samsung и Google

Технологии&Авто
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Qualcomm работает над созданием очков смешанной реальности с Samsung и Google
Qualcomm работает над созданием очков смешанной реальности с Samsung и Google
Американский производитель чипов Qualcomm работает с Samsung и Google над разработкой очков смешанной реальности для смартфонов, отличающихся от Apple Vision Pro.
Об этом сообщил CEO компании Криштиану Амон CNBC.
В прошлом году Google, Samsung и Qualcomm заключили партнерство по разработке технологии смешанной реальности.
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«Это будет новый продукт, это будет новый опыт. Но чего я действительно ожидаю от этого партнерства, я хочу, чтобы каждый, у кого есть телефон, купил себе очки», — сказал Амон.
CEO компании упомянул «умные» очки Ray-Ban, которые выглядят как обычные очки, но беспроводным способом соединяются со смартфоном и имеют встроенную камеру. Кроме того, у них есть голосовой ассистент, работающий на основе модели искусственного интеллекта Llama от Meta.
Qualcomm также сделала смешанную реальность ключевой целевой сферой, поскольку диверсифицирует свой бизнес за пределы смартфонов. Компания имеет чип под названием Snapdragon AR1 Gen 1, предназначенный для умных очков.
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«Искусственный интеллект будет работать на устройстве. Он будет работать в облаке. Часть будет проходить в стекле, часть — в телефоне, но в конце концов у вас будут совершенно новые впечатления», — сказал Амон.
Подробностей о проекте, в котором участвуют техногиганты, пока мало. Samsung и Google не смогли сразу предоставить комментарии, когда CNBC обратилось к ним.
По материалам:
dev.ua
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