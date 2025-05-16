Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing — Finance.ua

Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing 16.05.2025, 00:42

Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing

Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов в Boeing во время визита президента США Дональда Трампа в Катар 14 мая. Трамп заявил, что сумма сделки составляет $200 млрд.

Об этом пишет Reuters.

Подписали соглашение генеральный директор Boeing Келли Ортберг и гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мир в присутствии Трампа и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.

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Соглашение на 160 самолетов стоимостью $200 млрд является «самым большим заказом самолетов в истории Boeing», отметил Трамп, ссылаясь на слова Ортберг.

Подробностей о моделях самолетов нет. Также неизвестно, является ли заказ жестким (с депозитом и контрактными обязательствами) или опционным.

По актуальным ценам Boeing, самый дорогой самолет 777X стоит около $437,5 млн. Даже без учета скидок, которые авиакомпании обычно получают за большие заказы, 160 таких самолетов оцениваются примерно в $70 млрд, отметило агентство.

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Boeing и Qatar Airways не предоставили оперативные комментарии или уточнения относительно сделки.

Соглашение стало частью турне Трампа по странам Персидского залива. Накануне в Саудовской Аравии он заключил ряд контрактов, включая инвестиции на $600 млрд и разрешение использования Starlink в авиации и судоходстве.

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