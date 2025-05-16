Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing

1
Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing
Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing
Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов в Boeing во время визита президента США Дональда Трампа в Катар 14 мая. Трамп заявил, что сумма сделки составляет $200 млрд.
Об этом пишет Reuters.
Подписали соглашение генеральный директор Boeing Келли Ортберг и гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мир в присутствии Трампа и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.
Читайте также
Соглашение на 160 самолетов стоимостью $200 млрд является «самым большим заказом самолетов в истории Boeing», отметил Трамп, ссылаясь на слова Ортберг.
Подробностей о моделях самолетов нет. Также неизвестно, является ли заказ жестким (с депозитом и контрактными обязательствами) или опционным.
По актуальным ценам Boeing, самый дорогой самолет 777X стоит около $437,5 млн. Даже без учета скидок, которые авиакомпании обычно получают за большие заказы, 160 таких самолетов оцениваются примерно в $70 млрд, отметило агентство.
Читайте также
Boeing и Qatar Airways не предоставили оперативные комментарии или уточнения относительно сделки.
Соглашение стало частью турне Трампа по странам Персидского залива. Накануне в Саудовской Аравии он заключил ряд контрактов, включая инвестиции на $600 млрд и разрешение использования Starlink в авиации и судоходстве.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems