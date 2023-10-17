Qatar Airways обустроит свои самолеты быстрым интернетом от Starlink — Finance.ua

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Qatar Airways обустроит свои самолеты быстрым интернетом от Starlink

Технологии&Авто
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Qatar Airways обустроит свои самолеты быстрым интернетом от Starlink
Qatar Airways обустроит свои самолеты быстрым интернетом от Starlink
Одна из самых лучших авиакомпаний мира Qatar Airways представит бесплатный интернет для своих пассажиров от компании Starlink Илона Маска.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью до 350 мегабит в секунду для игр, доступа к VPN, спортивным трансляциям и тому подобное.
«Qatar Airways с гордостью объявляет о подписании соглашения со Starlink по обеспечению бесперебойного бесплатного Wi-Fi для своих пассажиров по всему миру», — отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
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Отмечается, что высокоскоростной широкополосный доступ в интернет с низкой задержкой будет бесплатным для всех пассажиров с удобным доступом в один клик на борту.
Пока авиакомпания не уточнила срок запуска услуги Starlink в своих авиалайнерах. В настоящее время Qatar Airways и Starlink находятся на этапе предзапуска стратегии развертывания всего флота Qatar Airways.
Таким образом, Qatar Airways является пятой авиакомпанией, которая станет партнером Starlink, поскольку о желании предоставлять услуги Starlink в самолетах также уже заявили авиакомпании JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, Zipair.

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По материалам:
УНІАН
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