Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту — Finance.ua

Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту Сегодня 10:06 — Валюта

Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту

Национальный банк с начала полномасштабного вторжения ввел административные ограничения, чтобы сохранить контролируемость валютного рынка, защитить золотовалютные резервы, предотвратить непродуктивный отток капитала и способствовать снижению девальвационного давления. Однако впоследствии эффективность таких ограничений ослабляется, а влияние на экономическую активность усиливается.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный по итогам встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты.

«Проведение валютной либерализации в ближайшей перспективе становится все более актуальным. Нацбанк разрабатывает дорожную карту ослабления валютных ограничений. Она является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет содержать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию», — заявил глава НБУ.

По его словам, подготовка стратегии — структурный маяк новой программы расширенного финансирования с МВФ, который следует выполнить до конца июня 2023 года.

Сначала будут приниматься меры, направленные на минимизацию множественности курсов, ослабление ограничений торговых операций, а также меры по содействию поступлению новых инвестиций.

Читайте также Что происходит на валютном рынке — объяснение ICU

Меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, а также ослабление ограничений капитальных операций будут введены на следующих этапах либерализации.

Смягчение временных валютных ограничений будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам.

«Сейчас бизнесу нужен „валютный кислород“ для еще большей адаптивности и развития. В то же время военные риски остаются весомыми, а валютные ресурсы — ограниченными. Мы будем принимать решения об ослаблении тех или иных валютных ограничений, учитывая, какую добавленную стоимость это будет иметь для украинской экономики», — подытожил глава НБУ.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.