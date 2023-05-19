Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту — Finance.ua

Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту
Национальный банк с начала полномасштабного вторжения ввел административные ограничения, чтобы сохранить контролируемость валютного рынка, защитить золотовалютные резервы, предотвратить непродуктивный отток капитала и способствовать снижению девальвационного давления. Однако впоследствии эффективность таких ограничений ослабляется, а влияние на экономическую активность усиливается.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный по итогам встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты.
«Проведение валютной либерализации в ближайшей перспективе становится все более актуальным. Нацбанк разрабатывает дорожную карту ослабления валютных ограничений. Она является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет содержать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию», — заявил глава НБУ.
По его словам, подготовка стратегии — структурный маяк новой программы расширенного финансирования с МВФ, который следует выполнить до конца июня 2023 года.
Сначала будут приниматься меры, направленные на минимизацию множественности курсов, ослабление ограничений торговых операций, а также меры по содействию поступлению новых инвестиций.
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Меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, а также ослабление ограничений капитальных операций будут введены на следующих этапах либерализации.
Смягчение временных валютных ограничений будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам.
«Сейчас бизнесу нужен „валютный кислород“ для еще большей адаптивности и развития. В то же время военные риски остаются весомыми, а валютные ресурсы — ограниченными. Мы будем принимать решения об ослаблении тех или иных валютных ограничений, учитывая, какую добавленную стоимость это будет иметь для украинской экономики», — подытожил глава НБУ.
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