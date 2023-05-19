Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту

Валюта
1
Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту
Пышный анонсировал ослабление валютных ограничений: НБУ разрабатывает дорожную карту
Национальный банк с начала полномасштабного вторжения ввел административные ограничения, чтобы сохранить контролируемость валютного рынка, защитить золотовалютные резервы, предотвратить непродуктивный отток капитала и способствовать снижению девальвационного давления. Однако впоследствии эффективность таких ограничений ослабляется, а влияние на экономическую активность усиливается.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный по итогам встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты.
Читайте также
«Проведение валютной либерализации в ближайшей перспективе становится все более актуальным. Нацбанк разрабатывает дорожную карту ослабления валютных ограничений. Она является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет содержать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию», — заявил глава НБУ.
Место для вашей рекламы
По его словам, подготовка стратегии — структурный маяк новой программы расширенного финансирования с МВФ, который следует выполнить до конца июня 2023 года.
Сначала будут приниматься меры, направленные на минимизацию множественности курсов, ослабление ограничений торговых операций, а также меры по содействию поступлению новых инвестиций.
Читайте также
Меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, а также ослабление ограничений капитальных операций будут введены на следующих этапах либерализации.
Смягчение временных валютных ограничений будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам.
«Сейчас бизнесу нужен „валютный кислород“ для еще большей адаптивности и развития. В то же время военные риски остаются весомыми, а валютные ресурсы — ограниченными. Мы будем принимать решения об ослаблении тех или иных валютных ограничений, учитывая, какую добавленную стоимость это будет иметь для украинской экономики», — подытожил глава НБУ.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.