НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA — Finance.ua

НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA Сегодня 09:47 — Валюта

НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA

В рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.

Согласно ему сейчас Национальный банк понимает, что валютные ограничения выполняют, но постепенно исчерпывают свою функцию, а макроэкономическая ситуация в стране стабилизируется. Поэтому регулятор активно работает над разработкой Стратегии валютной либерализации.

Отмечается, что стратегия будет строиться в виде поэтапного плана, который будет реализовываться по мере формирования необходимых предпосылок, без привязки к определенным временным рамкам.

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Также она будет обсуждаться с Международным валютным фондом (МВФ), в частности, во время миссии МВФ в конце мая.

и т. д. Следующими шагами в стратегии обсуждаются возможности ослабить ограничения на проведение трансграничных переводов, выплаты процентов по еврооблигациям и тому подобное», — сообщили в ЕБА. «Если говорить о планах и прогнозах, то ожидается, в частности, снижение учетной ставки в IV квартале этого года до уровня 21%. Также в первоочередных планах снятие ограничений на использование корпоративных платежных карт , предоставление банковских гарантов на участие компаний в тендерах для восстановления УкраиныСледующими шагами в стратегии обсуждаются возможности ослабить ограничения на проведение трансграничных переводов, выплаты процентов по еврооблигациям и тому подобное», — сообщили в ЕБА.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства.

с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года;

кроме того, НБУ предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

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