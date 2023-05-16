НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA — Finance.ua
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НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA

Валюта
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НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA
НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, — EBA
В рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.
Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.
Согласно ему сейчас Национальный банк понимает, что валютные ограничения выполняют, но постепенно исчерпывают свою функцию, а макроэкономическая ситуация в стране стабилизируется. Поэтому регулятор активно работает над разработкой Стратегии валютной либерализации.
Отмечается, что стратегия будет строиться в виде поэтапного плана, который будет реализовываться по мере формирования необходимых предпосылок, без привязки к определенным временным рамкам.

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Также она будет обсуждаться с Международным валютным фондом (МВФ), в частности, во время миссии МВФ в конце мая.
«Если говорить о планах и прогнозах, то ожидается, в частности, снижение учетной ставки в IV квартале этого года до уровня 21%. Также в первоочередных планах снятие ограничений на использование корпоративных платежных карт, предоставление банковских гарантов на участие компаний в тендерах для восстановления Украины и т. д. Следующими шагами в стратегии обсуждаются возможности ослабить ограничения на проведение трансграничных переводов, выплаты процентов по еврооблигациям и тому подобное», — сообщили в ЕБА.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства.
  • с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года;
  • кроме того, НБУ предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).
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По материалам:
Finance.ua
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