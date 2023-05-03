Что происходит на валютном рынке — объяснение ICU — Finance.ua
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Что происходит на валютном рынке — объяснение ICU

Валюта
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Что происходит на валютном рынке — объяснение ICU
Что происходит на валютном рынке — объяснение ICU
В течение апреля колебания наличного курса происходили в пределах 0,7%, а по итогам месяца курс гривны по отношению к доллару почти не изменился.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной компании ICU.
«С середины апреля курс гривны несколько ослаб до 37,7-38,3 грн/$ по состоянию на конец предыдущей недели, но уже на прошлой неделе почти вернулся к значениям начала месяца — 37,4-38,1 грн/$. Таким образом колебания происходили максимум на 0,7%», — говорится в сообщении.

Покупка валюты населением

Баланс купли-продажи населением безналичной валюты за прошлую неделю улучшился — домашние хозяйства приобрели безналичную валюту на 1,7 млн больше, чем продали (за предыдущую неделю на 4,4 млн), благодаря большим объемам продаж.
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В то же время покупка наличной валюты снова возросла, и преобладала продажа населением валюты на 47,4 млн по итогам четырех рабочих дней.

Ситуация на межбанковском рынке

На межбанковском рынке спрос и предложение валюты среди клиентов банков почти не изменились.
За четыре дня прошлой недели они приобрели валюту в сумме $958 млн, что на $263 млн меньше, чем за всю предыдущую неделю, а продали $716 млн за четыре дня (на $155 меньше, чем за всю предыдущую неделю). Поэтому за неделю НБУ пришлось продать $445 млн.

Прогноз ICU

Розничный сегмент валютного рынка стабилизируется. Сегмент безналичной валюты почти сбалансировался, и население продает и покупает почти одинаковые объемы валюты уже три недели.
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Наличный рынок колеблется несущественно, реагируя на ситуативные изменения спроса и предложения валюты, с незначительным психологическим влиянием ситуации на межбанковском рынке. В то же время на межбанковском рынке продолжает ощущаться дефицит иностранной валюты, который мог вызвать проблемы с экспортом агропродукции. НБУ и дальше полностью контролирует ситуацию и удовлетворяет избыточный спрос через интервенции по продаже валюты, объем которых остается на приемлемом уровне.

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По материалам:
Finance.ua
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