Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза — Finance.ua
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Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Валюта
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Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза
Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза
Население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Таким образом, в апреле украинцы сократили покупку валюты на 200,1 млн долларов по сравнению с мартом, когда они купили 424,3 млн долларов.
График: НБУ
График: НБУ

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Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 064,1 млн долларов и купили 6 781,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 717,3 млн долларов.
Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза
Данные показывают, что чистый спрос на безналичную валюту сократился до 19,4 млн долларов (147,1 млн долларов в марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, эти сделки почти потеряли смысл.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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