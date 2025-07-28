Пятерка необычных и редких профессий в Украине в 2025 году — Finance.ua

Пятерка необычных и редких профессий в Украине в 2025 году Сегодня 09:17 — Личные финансы

Пятерка необычных и редких профессий в Украине в 2025 году

С начала 2025 года Государственная служба занятости предлагала работу по 3,5 тысячи различных профессий — из более 9 тысяч, предусмотренных официальным Классификатором. Среди них не только типичные водители, повара или электрики, но и редкие специалисты, которых работодатели искали буквально по одному.

Рассказываем, какие необычные вакансии появлялись на украинском рынке труда за последние полгода, и почему попасть на такую работу не так просто.

1. Ихтиолог

Ихтиология — это наука о рыбах, иными словами — рыбоведение. Среди вакансий Службы занятости был запрос на ученого, специалиста по ихтиологии. Главными задачами этой профессии являются изучение строения, эволюционного развития, форм жизнедеятельности и особенностей размножения рыб. Такая вакансия появлялась не в «морской», а в «озерной» области — на Волыни.

2. Социальный патолог

В общем, патолог — это человек, который работает с болезненными процессами в организме человека и отклонениями от норм. Приставка «социальный» к этому слову говорит о том, что на работу приглашается специалист, занимающийся изучением и анализом причин и последствий девиантного поведения. Проще говоря, это специалист, изучающий отклонения, стимулирующие людей к правонарушениям. Такого специалиста искали в Черниговской области.

3. Телефонист местной телефонной связи

Речь идет об операторе, соединяющем абонентов на местных телефонных линиях с помощью коммутатора. Такая профессия еще 30 лет назад была востребована и очень нужна. Однако сегодня телефонные станции работают автоматически, все больше, все чаще отдельные абоненты и компании полностью переходят на мобильную связь. Такая вакансия появлялась в этом году в Донецком и Львовском областных центрах занятости.

4. Беконщик

Если вам кажется, что название этой профессии происходит от слова «бекон», то вы совершенно правы. Такой специалист — мясник, который специализируется на обработке и приготовлении бекона. Согласитесь, есть большой соблазн иметь такую запись в трудовой книжке. Должность специалиста по бекону предлагал Харьковский областной центр занятости.

5. Фельдьегерь

Название происходит от двух немецких слов feld — «поле» и Jäger — «охотник», но профессия не имеет ничего общего с увлечением охотой. Сегодня это слово означает профессию курьера, доставляющего особо важные документы. Такая вакансия появлялась в четырех регионах: Винницкой, Волынской, Николаевской и Харьковской области.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале средняя зарплата выросла на четверть — до 23,5 тыс. грн. Кадровый портал Work.ua также фиксирует рост: средняя зарплата в вакансиях на платформе в июле составила 25 тыс. грн, что на 22% больше, чем в начале года (20,5 тыс. грн). По ссылке мы рассказывали, у кого из специалистов самые высокие зарплаты.

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