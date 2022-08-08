Пять турецких банков введут российскую платежную систему «Мир» — Эрдоган — Finance.ua
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Пять турецких банков введут российскую платежную систему «Мир» — Эрдоган

Фондовый рынок
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Пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
Руководители центробанков двух стран встретились во время переговоров президентов Турции и России 5 августа. Как заявляет Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.
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Как сообщалось ранее, Эрдоган и путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС относительно агрессора.
Турция продолжает импортировать энергию из россии, которая обеспечила четверть ее импорта нефти и около 45% поставок природного газа в прошлом году.
Напомним, президенты россии и Турции владимир путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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