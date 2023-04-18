Пять стран создали альянс для изоляции россии на рынке ядерной энергии — Finance.ua

Пять стран создали альянс для изоляции россии на рынке ядерной энергии Сегодня 19:16 — Мир

Пять стран создали альянс для изоляции россии на рынке ядерной энергии

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция в японском Саппоро объявили о создании альянса с целью вывести возглавляемую владимиром путиным россию с международного рынка ядерной энергии.

Согласно соглашению, пять стран будут использовать свои ядерные энергетические ресурсы, чтобы «подорвать контроль россии над цепочками поставок», говорится в совместном заявлении.

Это соглашение, как сообщается, будет использовано в качестве основы для того, чтобы полностью вытеснить путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее, чтобы отрезать для него еще один способ финансирования варварского нападения на Украину и фактически изолировать россию.

Также страны будут поддерживать стабильную поставку топлива для текущих нужд и гарантировать безопасную и надежную разработку и развертывание топлива для передовых реакторов в будущем.

«Объединение с другими странами — это следующий жизненно важный шаг для того, чтобы показать путину, что россия больше не желательна, и укрепление нашей глобальной энергетической безопасности путем использования надежных международных поставок ядерного топлива из безопасных, защищенных источников», — прокомментировал британский министр энергетической безопасности Грант Шаппс.

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Напомним, Украина долгое время призывает партнеров ввести санкции против всей российской атомной отрасли. Введения санкции добивались также Польша и Литва.

В начале прошлого месяца польское издание PAP сообщило, что процесс блокируют три страны: Франция, Болгария и Венгрия. Последняя накануне заявляла, что продолжит блокировать введение каких-либо санкций, затрагивающих российскую ядерную сферу.

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УНІАН По материалам:

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