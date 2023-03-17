В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке ЕС — Галущенко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке ЕС — Галущенко

Энергетика
47
Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а затем и для экспорта в другие страны.
Об этом пишет Минэнерго.
Сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется НАЭК «Энергоатом» в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
«К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Совершить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран», — отметил Герман Галущенко.
По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.
Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.
Украина является мировым лидером в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий", — подчеркнул Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.