Пять актуальных схем мошенничества при трудоустройстве — Finance.ua

Пять актуальных схем мошенничества при трудоустройстве Сегодня 14:05 — Личные финансы

Пять актуальных схем мошенничества при трудоустройстве

Эксперты Work.ua рассказали о распространенных путях обмана кандидатов, которые чаще всего применяют недобросовестные работодатели. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.

Схема: Разместите объявление и получите деньги

Мошенники регистрируются на сайте поиска работы как работодатель, создают вакансию, где приглашают соискателей перейти в Telegram.

Далее пишут, что за размещение объявлений от частных аккаунтов соискателей на специальных сайтах с объявлениями (тех, где купля-продажа, обмен и т. д. ) нужно платить деньги. Отправляют текст объявлений, картинки, которые нужно опубликовать. Это могут быть разные товары: газовые котлы, посуда и так далее. Цену ставят значительно ниже рыночной. И когда соискателям начинают писать покупатели, те должны направлять их в Telegram работодателя.

Деньги за размещение в результате никто не платит. «Работодатель» блокирует человека в Telegram и с ним больше невозможно связаться. Сайт с объявлениями после жалоб также блокирует аккаунты соискателей.

Как уберечься

До отклика или в начале общения с работодателем проверяйте работодателя, переходите на страницу компании на Work.ua, ищите сайт или соцсети компании. Трудоустраивайтесь официально.

Ну, и теперь уже ясно, не размещайте чужие объявления, которые вам прислал незнакомый человек из Telegram.

Схема: Прикрепите фото или сканы своих документов

Появляется вакансия от иностранной компании, после отклика на которую соискателя приглашают пообщаться в Telegram. В мессенджере ему присылают тестовую анкету, потом кандидата якобы ждет общение с работодателем. Последний пункт в анкете — прикрепление отсканированных или фотографий документов.

После заполнения «анкеты» работодатель блокирует соискателя и исчезает. Наряду с вашими личными данными из документов.

Где именно украденные данные будут использоваться, не известно. Но вряд ли это что-то хорошее.

Как уберечься

Не делитесь своими личными данными с малознакомыми людьми, тем более не сбрасывайте электронные версии документов — в эпоху электронного документооборота это все равно, что отправить по почте свой паспорт.

Да, настоящему работодателю могут понадобиться ваши документы. Но не на начальном этапе трудоустройства, а уже при оформлении на работу.

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Схема: Давайте сразу оформим карту для выплат

После отклика на вакансию с соискателем связывается представитель компании и предлагает оформить карту для будущих выплат зарплаты. Карта нужна от конкретного банка, собеседник делится с кандидатом ссылкой на оформление.

На самом деле, это никакой не работодатель, и работы тоже нет. Таким образом, некоторые люди нарабатывают себе партнеров, чтобы получать бонусы от банка.

В этом случае вред для соискателя не столь велик — вы не получите работу и получите ненужную банковскую карту, от которой потом можно отказаться. При этом вы потеряете время, которое могли бы вложить в поиски настоящей работы.

Как уберечься

Не спешите ничего оформлять, прежде чем не убедитесь, что перед вами настоящий работодатель: проверите сайт, соцсети, сходите на собеседование и получите официальный офер.

Схема: Опыта маловато, пройдите платные курсы

Кандидат отправляет свое резюме на вакансию, возможно даже проходит собеседование, после чего получит ответ, что в целом подходит, но опыта маловато. В настоящее время соискатель уже заинтересован в работе, и работодатель предлагает: «Повысбте квалификацию и получите работу, пройдя наши курсы».

Мошенничество заключается в том, что курсы платные.

Если вы давно на рынке труда и искали работу в 2000—2010-х, возможно, попадали на «работодателей», которые обещали работу после того, как вы купите у них несколько методичек (или оставите деньги «в залог учебной литературы»). Вот это примерно то же самое — в результате деньги и время потрачено, а работу вы так и не получили или вообще пропала связь с работодателем.

Как уберечься

Если для работы требуется обучение, учебные материалы, униформа и т. п. , то настоящие работодатели предоставляют их бесплатно. Вы не должны платить за трудоустройство ни в одной форме. Если получаете подобное предложение, не идите работать в эту компанию, потому что это, вероятно, мошенники.

Схема: Приходи работать к нам в «офис», наказываем россиян с 2014-го

Вакансии от этих жуликов обычно маскируются такими должностями как менеджер по работе с клиентами, менеджер по обслуживанию, администратор, sales manager и т. д. При этом опыт, даже минимальный, не требуют, главное, чтобы была активность, способность быстро учиться и желание много зарабатывать (и, как оказывается, готовность нарушать закон).

На собеседовании рассказывают, что это консультация клиентов по приобретению акций или криптовалют для их пассивного дохода. Но если копнуть глубже, окажется, что вы — кандидат на работу/стажер в так называемом «офисе».

«Офисы» — мошеннические конторы, занимающиеся выманиванием средств. Жертвы вроде бы вкладывают деньги под процент или покупают перспективную криптовалюту, а затем смогут вывести и свой вклад, и дополнительную прибыль. Только вот никакого выведения не будет: через некоторое время сайт, куда клиент вкладывался, связь с менеджером и, собственно, деньги исчезают.

Поэтому авторы этих вакансий приглашают вас стать одним из тех, которые обманывают других по телефону.

Пока работников в такие мошеннические компании привлекают высокой зарплатой и тем, что обманывать надо будет россиян, и присвоенные деньги вольются в экономику Украины, а значит, приблизят Победу.

Как уберечься

При поиске вакансий нужно быть очень осторожными и, если заметите подозрительную вакансию, лучше не откликайтесь, а отправьте нам жалобу на нее, модераторы еще раз все проверят.

Если вы все-таки попали на собеседование в «офис», остановитесь и напомните себе: такая работа — это нарушение закона. Учитывайте это, принимая все дальнейшие решения по трудоустройству.

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