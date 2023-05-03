7 срочных вакансий с зарплатой от 15 000 грн — Finance.ua

7 срочных вакансий с зарплатой от 15 000 грн Сегодня 17:00 — Личные финансы

7 срочных вакансий с зарплатой от 15 000 грн

Work.ua составил подборку вакансий. Это предложения для разных специалистов в разных городах или дистанционно. Разместившие их компании нуждаются в работниках срочно.

Медсестра, Киев, 15 000 — 20 000 грн

Сеть магазинов оптики «Киевлинза» ищет в Киеве медсестру с грамотным украинским языком, желанием зарабатывать и высоким уровнем обслуживания клиентов. Компания предлагает обучение, достойную заработную плату и удобный график — 4 рабочих 2 выходных дня, с 9:00 до 19:00, если работать в пн-сб., с 9:00 до 16:00 в вс.

Радиотехник, Днепр, 15 000 — 25 000 грн

Цель компании «Клевер» из Днепра — создание центра технологий, который поможет людям экспериментировать и создавать собственные продукты. В настоящее время работодатель имеет вакансию инженера по электронике, радиотехника для создания и обслуживания радиопередатчиков и приемников.

От кандидатов ожидают профильного образования или успешных кейсов, интереса к технологиям. Важно иметь высокий уровень адаптации к изменениям и желание реализовать свои идеи. Цель работы — создание цифровых и аналоговых радиопередатчиков и приемников, отладка, программирование, конструирование, моделирование, разработка РЭА, монтаж, поисковая и научная работа.

Компания предлагает гарантированную ставку, удобный рабочий график — оба вопроса обсудят на собеседовании.

Бухгалтер, Львов, 20 000 — 25 000 грн

Во Львове «LA ПЬЕЦ» требуется бухгалтер с опытом работы. Специалист будет отвечать за начисление зарплаты и ведение ФЛП, учет товаров/продуктов, подачу отчетности и другие бухгалтерские операции.

У претендента должно быть высшее профильное образование, опыт работы в бухгалтерии от 3 лет, знания и практические навыки ведения ФЛП.

Компания обещает оплачиваемый период стажировки, стабильный график, оплачиваемый отпуск, 50% скидку на меню LA ПЬЕЦ и прочее.

Руководитель магазина, Киев, 23 000 — 25 000 грн

AmoreShop, сеть магазинов профессиональной косметики, ищет в Киеве руководителя магазина, который имеет успешный опыт в управлении магазином минимум в течение года и умеет правильно налаживать рабочие процессы, планировать и четко следовать таймингу. Идеальный кандидат обладает опытом управления командой, знает, как объединить и мотивировать коллектив, а также умеет анализировать данные и работать с финансовыми показателями.

Обязанности руководителя магазина включают в себя:

развитие магазина и повышение товарооборота;

соблюдение бизнес-процессов, ведение отчетности и анализ характеристик;

осуществление переучета товара, планирование товарных запасов;

реализация маркетинговых мероприятий;

управление работой сотрудников, их развитие и мотивация.

Компания предлагает оплачиваемую стажировку, карьерные возможности и скидки на продукцию и услуги салона красоты, профессиональные курсы, корпоративные мероприятия.

График работы — 5/2 с 9:00 до 18:00. Зарплата состоит из ставки и процента.

Бармен, Ужгород, 15 000 — 20 000 грн

Сеть заведений Chili Group ищет новых барменов для работы в Ужгороде. Предлагается гибкий рабочий график, заработная плата от 900 грн в день, бонусы и премиальные.

Требования к кандидатам: коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность, честность, дисциплинированность.

Можно откликнуться без опыта, есть возможность совмещать работу с учебой.

Менеджер по продажам и обработке запросов, риелтор, дистанционно, 16 465 — 32 583 грн

Компания Fast Flat ищет менеджера по продажам и обработке запросов для дистанционной работы с возможностью профессионального роста.

Менеджер будет проводить телефонные презентации, прорабатывать запросы, договариваться о встречах, консультировать клиентов. Кандидат на должность должен иметь компьютер и доступ в Интернет.

Выплата зарплаты — еженедельно.

Разнорабочий на производство, Киев, 16 000 — 20 000 грн

Компания Universal Fish Company, бренд Norven, ищет разнорабочих по производству рыбы и морепродуктов в Киевской области.

Обязанности включают в себя чистку, филлерирование, ручную обработку и упаковку. Требования: крепкое физическое здоровье, опыт не обязателен.

Компания обещает стабильную выплату зарплаты (окончательная сумма зависит от выполнения плана), спецодежду, медосмотр и скидки на продукцию.

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