Путин после новых санкций США отменил требование расчетов за российский газ только через Газпромбанк — Finance.ua
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Путин после новых санкций США отменил требование расчетов за российский газ только через Газпромбанк

Мир
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Путин после новых санкций США отменил требование расчетов за российский газ только через Газпромбанк
Путин после новых санкций США отменил требование расчетов за российский газ только через Газпромбанк
Президент рф владимир путин подписал указ, который разрешает расчеты за российский газ не только через подсанкционный Газпромбанк.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
путин внес изменения в указ от 31 марта 2022 года, который предусматривал, что уполномоченным банком для проведения платежей за газ является Газпромбанк. Отныне и до отмены санкций против Газпромбанка расчеты за газ через него производиться не будут.
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На открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств от третьих лиц для оплаты иностранной компанией поставок газа, говорится в документе.
Напомним, в марте 2022 года кремль перевел так называемые «недружественные страны» на схему конвертации валюты расчета за российские энергоносители в рубли. Покупателям нужно было открыть два счета в Газпромбанке — один в рублях, другой в иностранной валюте.
Газпромбанк был последним крупным российским банком, в отношении которого не были введены санкции.
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21 ноября 2024 года Минфин США включил Газпромбанк и несколько десятков других российских банков в санкционные списки. Эти меры усложнят кремлю финансирование армии, и США продолжат бороться с финансовыми каналами, поддерживающими войну, заявил Минфин США.
Санкции против Газпромбанка закрыли единственный способ, которым европейские потребители платят за российские энергоносители. Венгрия и Словакия, у которых есть долгосрочные контракты с «Газпромом», назвали новые ограничения «угрозой энергетической безопасности стран Центральной Европы».
По материалам:
Forbes.ua
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