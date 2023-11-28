путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР — Finance.ua

путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР Сегодня 17:18 — Мир

путин подписал бюджет россии: военные расходы достигнут рекордного значения со времен СССР, Фото: 24 канал

Президент рф владимир путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, который предусматривает направить почти треть всех расходов на содержание армии, что является рекордом со времен СССР, пишут РосСМИ.

Документ, подписанный Путиным, предусматривает рекордные расходы на армию. В частности, на статью «национальная оборона» будет выделено около 10,775 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн рублей).

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Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.

РосСМИ отмечают, что треть бюджета на оборону тратила СССР в последние годы. Так, в бюджете-1990 на «военные цели» был заложен 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

Еще 3,3 трлн рублей правительство россии потратит по статье «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти расходы увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

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Также затраты на поддержку экономики уменьшатся с 4,125 до 3,889 трлн рублей. Финансирование образования и медицины — по 1,6 трлн рублей — будет заморожено, а в реальном выражении — с учетом инфляции — сократится.

Расходы по проекту «здравоохранение» сократятся на 10% до 289,9 млрд рублей. В то же время финансирование госпропаганды и создание военных фильмов останутся на рекордном уровне: росСМИ получат 121,3 млрд рублей, а на создание фильмов 234 млрд рублей.

УНН По материалам:

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