путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае

0
путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае
путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае
владимир путин объявил о четырехдневном «перемирии» в мае.
Об этом сообщила пресс-служба кремля, передают росСМИ.
Утверждается, что «перемирие» объявлено по «гуманитарным соображениям» в те дни, когда россия будет праздновать 80-ю годовщину Победы — с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.
«российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.
Читайте также
При этом в москве заявляют, что «в случае нарушений перемирия украинской стороной» российская армия будет «адекватно и эффективно отвечать».
«российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин „украинского кризиса“, конструктивное взаимодействие с международными партнерами», — добавили в кремле.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems