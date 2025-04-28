путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае — Finance.ua

путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае Сегодня 15:20

путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае

владимир путин объявил о четырехдневном «перемирии» в мае.

Об этом сообщила пресс-служба кремля, передают росСМИ.

Утверждается, что «перемирие» объявлено по «гуманитарным соображениям» в те дни, когда россия будет праздновать 80-ю годовщину Победы — с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

«российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

При этом в москве заявляют, что «в случае нарушений перемирия украинской стороной» российская армия будет «адекватно и эффективно отвечать».

«российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин „украинского кризиса“, конструктивное взаимодействие с международными партнерами», — добавили в кремле.

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