путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае — Finance.ua

путин объявил о «перемирии» на 4 дня в мае
владимир путин объявил о четырехдневном «перемирии» в мае.
Об этом сообщила пресс-служба кремля, передают росСМИ.
Утверждается, что «перемирие» объявлено по «гуманитарным соображениям» в те дни, когда россия будет праздновать 80-ю годовщину Победы — с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.
«российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.
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При этом в москве заявляют, что «в случае нарушений перемирия украинской стороной» российская армия будет «адекватно и эффективно отвечать».
«российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин „украинского кризиса“, конструктивное взаимодействие с международными партнерами», — добавили в кремле.
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