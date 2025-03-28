Перемирие Украины и рф: «Имеют право отказаться от условий», — глава Военного комитета НАТО — Finance.ua
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Перемирие Украины и рф: «Имеют право отказаться от условий», — глава Военного комитета НАТО

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Перемирие Украины и рф: «Имеют право отказаться от условий», — глава Военного комитета НАТО
Перемирие Украины и рф: «Имеют право отказаться от условий», — глава Военного комитета НАТО
И Украина, и россия имеют право отказаться от условий перемирия. В то же время рф должна доказать, что действительно стремится к прекращению огня.
Такое мнение в комментарии для материала высказал глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По его словам, россия является агрессором, независимо от того, какие поводы она пытается придумать для оправдания своих действий, более того, она неоднократно нарушала предыдущие соглашения.
«Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня — теперь ход за россией. Она должна доказать, что действительно заинтересована в долгосрочном мире», — говорит адмирал.
В конце концов, по словам Драгоне, в любых переговорах каждая из сторон имеет право не только предлагать, но и отказываться от определенных условий.
Уже несколько месяцев ведутся переговоры о прекращении огня в Украине. В настоящее время представители США провели переговоры с делегациями Украины и россии.
Украина согласилась на прекращение огня. В свою очередь россия после последней встречи с американцами в Саудовской Аравии выдвинула ряд условий для перемирия.
Большинство условий касаются экономического сектора. Кроме того, россия в обмен на перемирие хочет смягчить санкции, в частности, подключение российских банков к системе SWIFT.
По материалам:
РБК-Україна
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